Kloen laat 15 jongeren met beperking schitteren tijdens Clowntown: “Jongeren kunnen zichzelf zijn”

Volgende week spelen vijftien jongeren met een chronische ziekte of beperking mee in Clowntown, een muzikaal totaalspektakel van vzw Kloen. “De jongeren kunnen zichzelf zijn en schitteren als vips op het podium.”

Geert Deraeve en zijn vrouw Riet Vanhaverbeke zijn al zeventien jaar de stuwende kracht achter Kloen. Deze vzw zet zich in om een lach te toveren op het gezicht van zieke kinderen.

“Vaak kunnen kinderen en jongeren omwille van hun ziekte zichzelf niet zijn”, vertelt Geert. “Dat was de insteek voor ons nieuwste project Clowntown, een voorstelling waarin jongeren met een beperking kunnen zijn wie ze zijn.” Toevallig was dat vorig jaar ook het thema van de Warmste Week van Studio Brussel. “Ons idee werd geselecteerd en dankzij de Koning Boudewijnstichting kunnen we dit project nu ook echt realiseren. Daarnaast maakt Clowntown deel uit van het muziekfestival ‘Vivial’. Hun thema ‘muziek die verbindt’, past perfect bij het onze.”

Totaalspektakel

Clowntown is een verrassend en ontroerend muzikaal totaalspektakel. “Vijftien jongeren met het Downsyndroom, kinderreuma of Primaire Immuundefficiëntie staan centraal tijdens deze voorstelling. Zij zijn onze ‘vip’jes’, zoals we ze graag noemen!” Het scenario, de verhalen op rijm en alle liedjesteksten komen van Peter Devlieger. Hij vormt samen met Marie Decock en Hendrik Deneir de lerarenrockband ‘De Gemene Delers’ van de Broederschool en zij zorgen voor de muzikale ondersteuning.

“Ook Allegria, het Broederschoolkoor, zingt mee onder de leiding van dirigent Arne Cools. De integratie van de koorleden met onze jongeren is subliem”, glundert Geert. “Onze vips kunnen ze zich vrij en ongedwongen bewegen tussen hun leeftijdsgenoten zonder beperking.”

De verschillende delen van het verhaal worden aan elkaar geregen door clown Sprietje (Griet Spanhove) en Loesje (Line Van Wassenhoven) van het Clownshuis. “Griet en Line staan in voor de regie en zij begeleiden onze vip’jes. Ze hebben tonnen geduld, maar het resultaat mag er dan ook zijn!”

Bij deze productie zijn ook nog heel wat andere vrijwilligers betrokken. “We hebben het geluk dat we alles in eigen huis hebben”, weet Geert. “Van clowns, naaisters en een tekenaar tot mensen die decors bouwen en de belichting doen tijdens de show.”

Gezonde stress

“Samenwerken met deze jongeren is een fantastisch cadeau, maar het is niet het gemakkelijkste parcours. Zo’n project maakt heel wat emoties los bij de kinderen. Daarom is er tijdens elke repetitie en backstage tijdens de voorstelling een vertrouwd gezicht aanwezig bij wie ze terecht kunnen.”

Naarmate het optreden dichterbij komt, stijgt de stress en moeten de laatste puzzelstukjes in elkaar vallen. “De jongeren beginnen nerveus worden”, lacht Geert nog, “maar dat is normaal. Wij zijn dat ook hé! Samen kunnen we dit!”

Clowntown vindt plaats op vrijdag 17 juni in CC De Spil in Roeselare. Tickets kosten 18 euro, wie jonger is dan 12 betaalt 9 euro. (Lieve Coffyn)