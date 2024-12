KLJ Weredra organiseert opnieuw een tractorkerstparade: “Landbouw in positief daglicht stellen”

KLJ Weredra organiseert op vrijdag 20 december een tractorkerstparade. Alle plaatsjes om deel te nemen zijn volzet. De parade gaan bewonderen kan vanaf 18 uur.

“Dit organiseren we eerst en vooral om de landbouw in een positief daglicht te stellen en onze jeugdbeweging een bekendere naam te geven. In het eerste jaar organiseerden we het ook om licht te brengen in de coronaperiode toen er nog weinig sociaal contact was”, vertelt hoofdleider Achiel Debuysere uit Westouter. Jeugdbeweging KLJ Weredra vierde deze zomer haar 90ste verjaardag. Op vrijdag 20 december organiseert de jeugdbeweging een tractorkerstparade. KLJ Weredra is de afkorting van de drie oorspronkelijke gemeenten: Westouter, Dranouter en Reningelst.

“De tractorkerstparade werd het eerst georganiseerd in 2021. Toen nog met de coronaregels. We hadden beelden gezien van tractorparades in Limburg en wilden dit ook naar onze regio integreren. We waren na de Landelijke Gilde van Staden de eerste in onze regio die zoiets organiseerden.”

Kerststal

“Mensen mogen versierde tractoren verwachten, gaande van een kerststal achter de tractor of een kerstman tot rendieren vooraan de tractor. De stoet zal een 65-tal tractoren tellen, allemaal versierd. Voor de drie mooiste wordt een prijs voorzien, de hoofdprijs is een bon van 100 euro. Iedereen is welkom om te kijken langs het parcours of ter plaatse waar de tractoren verzameld worden, op de site van John Delanote (Dikkebusstraat 17, Deklijte). Om deel te nemen is het te laat, alle plaatsjes zijn volzet”, zegt Achiel.

De kerstparade rijdt dit jaar door De Klijte, Westouter, Loker, Dranouter en Kemmel om opnieuw te eindigen in De Klijte. “Normaal rijden we door Reningelst in de plaats van Kemmel, maar door de werken is het dit jaar niet mogelijk. De kerstparade vindt plaats op de site van John Delanote waar de tractoren starten en eindigen. Iedereen, zowel deelnemers als toeschouwers, kunnen hier iets eten en drinken. Het is er precies een kleine kerstmarkt.”.

Er is een verwacht uurschema, maar dit kan afwijken. Start in De Klijte om 19 uur, Westouter om 19.30 uur, Loker om 20 uur, Dranouter om 20.10 uur, Kemmel om 20.35 uur en opnieuw De Klijte om 20.50 uur. (LBR)