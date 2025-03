KLJ trapt met Nacht van de Stier eeuwfeestjaar op gang

De KLJ van Meulebeke bestaat 100 jaar. Dit eeuwfeest gaat niet onopgemerkt voorbij. Op zondag 14 september is er op de hoeve van Dirk Martens-Seys in de Haandeput de wereldrecordpoging grootste tractorenketting; voorafgegaan en gevolgd door tal van festiviteiten. Het wordt de derde poging, want 30 jaar geleden kwamen de leden van de KLJ precies 30 tractoren te kort om het record van 1.231 tractoren te breken.

Tien jaar geleden liep de tweede wereldrecordpoging door de regenval in het honderd. Nu hoopt men dat de derde poging de goede wordt.

In afwachting van die grote festiviteiten zetten zij al op zaterdag 14 en zondag 15 maart hun feestjaar officieel in met een feestweekend. “Het is de allereerste keer dat we ‘De Nacht van de Stier’ laten voorgaan door een gezellig etentje”, aldus bestuurslid Margo Vandekerckhove.

All-in fuif

“Dit jaar starten we ons feestweekend met een maaltijd die we serveren op vrijdag 14 maart. Er komen dan ribbetjes met frietjes en groenten op tafel.

Volwassenen betalen hiervoor 20 euro, kinderen tot 12 jaar 10 euro. Inschrijven kan nog tot dinsdag 11 maart op het nummer 0471 43 63 51 (na 19 uur) of bij onze KLJ-bestuursleden.”

“Op zaterdag 15 maart beleven we dan een nieuwe uitgave van De Nacht van de Stier, een all-in fuif die om 21 uur van start gaat. Wie er bij wil zijn, betaalt 25 euro, inkom en drank inbegrepen. We zorgen eveneens voor een 18+-zone waar cocktails geserveerd worden. Hiervoor is er wel een afzonderlijke drankenkaart nodig. Kaarten bij alle KLJ-leden of via 0471 43 63 51.”

Bestuurslid Michiel Bossuyt pikt tot slot even in: “Dit jaar hebben we een andere locatie om ons feestweekend gestalte te geven. Alles heeft plaats op het bedrijf van Frederik Vermeersch in de Kleine Roeselarestraat 28 in Meulebeke. De toegang tot het feestterrein is langs de Grote Roeselarestraat.”