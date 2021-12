KLJ organiseert Warmste Koekenverkoop

De Warmste Week gaat traditioneel van start in december en daar wil de KLJ van Gits graag een steentje toe bijdragen. Ze organiseren een Warmste Koekenverkoop en die loopt volledig online via een webshop.

Dat het in coronatijden niet simpel is om een evenement op poten te zetten, is het minste wat je kunt stellen. Daarom had de KLJ van Gits het idee om een online ‘Warmste Koekenverkoop’ te organiseren.

“De opbrengst van onze verkoop gaat integraal naar de Warmste Week en het Kinderkankerfonds dat daaraan gekoppeld is. Wie interesse heeft in een doosje lekkers, kan online een bestelling doen op onze webshop of via de QR-code die je kan terugvinden op de vele flyers en affiches in de lokale winkels.”

“We zijn ambitieus en hopen 200 pakketten te kunnen verkopen. De prijzen variëren van 5 tot 12 euro, naargelang de grootte en het gewenste pakket. Onze giftboxen ter waarde van 12 euro zijn een ideaal eindejaarsgeschenk.”

Afhalen in ’t Cringhene

“Afhalen gebeurt op woensdag 29 december op het door u gekozen tijdstip in ‘t Chringhene. Bij bestellingen vanaf 60 euro leveren wij gratis aan huis”, legt Frederik Declercq uit. Frederik is volwassen begeleider van KLJ Gits. (EVG)