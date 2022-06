KLJ Kortemark kan en mag weer feesten

Tijdens het weekend van 1 en 2 juli organiseert KLJ Kortemark, na een kleine tussenpauze, opnieuw een daverend feestweekend. De laatste editie op locatie dateert van maart 2020, net voordat corona uitbrak. In juli vorig jaar werd er wel een beenhesp@home-editie georganiseerd, die een enorm succes was, maar geeft toe: niets is beter dan een écht feestje.

“Ons feestweekend trappen we op vrijdag 1 juli af met de jaarlijkse beenhesp met frietjes à volonté”, aldus bestuurslid Lukas Vanthuyne. “De leden en het bestuur zullen er in samenwerking met traiteur Jimmy Schelstraete voor zorgen dat alle aanwezigen volop van een zomerse avond kunnen genieten. Vorig jaar organiseerden we dit alles met een afhaalformule. De respons was enorm, maar het is en blijft een home-editie. Op 1 juli kan het eindelijk weer met allemaal samen en dat zal meer dan deugd doen.”

“Naast de beenhesp met frietjes serveren we ook een ruim assortiment aan groentjes en om af te sluiten, wordt er nog een dessert voorzien. Iedereen is die avond vanaf 19 uur welkom in de loods Vanneste in de Roeselarestraat 42 in Zarren.”

Springkasteel

“Een kaart kost 17 euro per persoon, maar kinderen jonger dan 12 komen erin voor slechts 10 euro. Voor onze jongste aanwezigen hebben we een springkasteel voorzien. De eetkaarten zijn te verkrijgen bij alle bestuursleden en gewone leden. Bestellen kan je doen tot zondag 26 juni.”

“We sluiten ons feestweekend af op zaterdag 2 juli met de 19de editie van de Nacht van de Zwientjes. Dj Bonny en dj AJ Beats zorgen voor de bruisende zomerbeats en we zijn ervan overtuigd dat ze er samen met de vele aanwezige feestvierders een spetterende en onvergetelijke avond van zullen maken! We hopen op een zomerse, zwoele avond, want er zijn die avond en nacht heerlijke cocktails te verkrijgen aan onze bar. We kijken er na twee jaar van absolute coronastilte reikhalzend naar uit om eindelijk het zwien weer eens door de bjèten te kunnen joag’n”, lacht Lukas. (Jeffrey Dael)