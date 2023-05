KLJ Kanegem klaar voor 31ste Pinksterbal: “Hopen magische kaap van 3.000 man te halen”

Op 26, 27 en 28 mei staat Kanegem weer helemaal in het teken van de jaarlijkse hoogmis van de plaatselijke KLJ. Drie dagen lang wordt er in een enorme tent in de Kanegemstraat 163 feest gevierd, met op vrijdag een walking dinner, op zaterdag een tractorwijding en op zondag het 31ste Pinksterbal als hoogtepunt.

Net als vorig jaar wordt het weekend op vrijdag 26 mei al afgetrapt met de Kanegemse ‘Hap en Tap’ vanaf 19.30 uur, waarbij er in de tent verschillende eetstandjes opgezet worden. Op zaterdag is er dan de tweede editie van de tractor-, truck- en quadwijding. Er wordt vanaf 19 uur verzameld en iedereen is welkom, waarna er om 19.30 uur een rondrit door Kanegem voorzien is.

“Vorig jaar heeft de opkomst alle verwachtingen overtroffen”, zegt voorzitter Matthijs Snauwaert. “Wellicht ook door de lange coronapauze hadden we toen liefst 280 tractoren te gast, van heinde en verre. En dat terwijl we er hoogstens 100 hadden verwacht. Een vervolg kon dus niet uitblijven.”

Het hoogtepunt van de feestelijkheden wordt echter weer het Pinksterbal op zondagavond. Dit keer met een optreden van Mark With a K en MC Chucky. “Vorig jaar hadden we een absolute topeditie, met 2.500 bezoekers”, gaat Matthijs (25) verder. “We hopen dit jaar nóg beter te doen. Het wordt tijd om wat plaats te ruimen voor de jongere generatie en het wordt sowieso mijn laatste editie als voorzitter van de KLJ van Kanegem. Persoonlijk zou ik het heel erg mooi vinden als we dit keer de kaap van 3.000 bezoekers kunnen halen.” (SV)

Kaarten voor de ‘Hap en Tap’ kosten kosten 22 euro (12 euro voor kinderen) en zijn verkrijgbaar bij alle (bestuurs)leden of via 0471 70 66 09. Het Pinksterbal op zondag gaat van start om 21.30 uur. Kaarten aan de deur kosten 8 euro.