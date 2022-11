KLJ Gits zet zich weer in voor goede doel: De warmste koekenverkoop

KLJ Gits draagt naar jaarlijkse gewoonte bij aan de Warmste Week. Het thema van de Warmste Week dit jaar is ‘kansarmoede’, waar KLJ Gits maar al te graag toe bijdraagt.

“We organiseren weer een warme koekenverkoop die al gestart is en loopt tot 10 december. Dit jaar werken we weer samen met Jules Destrooper, waardoor we heerlijke pakketten koeken kunnen aanbieden vanaf 5,50 euro. Nieuw dit jaar is de samenwerking met Côte d’Or.”

“Al wie liefhebber is van de delicieuze bouchées, mignonnettes of chokotoffs kan terecht op onze webshop crowdselling.eu/de-warmste-koekenverkoop, via de QR-code die terug te vinden is op de flyer in de brievenbus of via dewarmstekoekenverkoop@gmail.com”, aldus het bestuur van KLJ Gits.

“Het is een ideaal geschenk voor de feestdagen”

“Ook bij jeugdbewegingen hebben we regelmatig te maken met jongeren die in kansarmoede leven. Vandaar dat we extra ambitieus zijn dit jaar om 250 pakketten te verkopen. Vorig jaar waren we erg blij met 200 pakketten, maar dit jaar mag dit dus nog iets meer zijn. Meer nog, het is een ideaal geschenk naar de feestdagen toe om onder de warm versierde kerstboom te leggen of aan te bieden bij de koffie.”

“Op vrijdag 23 december organiseren we ook het Warmste Café waar iedereen welkom is voor een warme choco of een frisse pint. Dit op het domen ‘t Chringhene aan de jeugdlokalen. Op die avond zijn ook de bestelde pakketten af te halen”, aldus de organisatie.

(EVG)