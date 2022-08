KLJ gaat op kamp naar Péruwelz en sluit af in Kortrijk

Van vrijdagmorgen 12 tot maandagavond 15 augustus was de KLJ op kamp.

In totaal waren 33 leden en bestuursleden van de partij. De kampplaats was gelegen op een afgesloten weide in Péruwelz. Op vrijdagmorgen vertrok de KLJ met auto’s naar de kampplaats. Na het plaatsen van de tenten kon iedereen zich vrij ontspannen rond onder andere de zwembaden die men had meegebracht. In de vooravond gebeurde de doop van de nieuwe leden en speelde Matthias Vantorre muziek. Op zaterdag was er een hoogteparcours en een bierfiets. Op zondag keerde de vereniging terug en namen ze deel aan de sportfeesten van het gewest Tielt in een organisatie van KLJ-Oostrozebeke. KLJ-Ingelmunster behaalde geen podiumplaats, maar de sfeer was wel top. De laatste dag van het gevarieerd kamp sloot men af door te gaan karten in Kortrijk, gevolgd door een avondmaal in het lokaal in de Heirweg Zuid. De foto werd genomen op de KLJ-sportfeesten met als achtergrondoefening ‘De beestige barre’. (PADI)

