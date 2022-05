KLJ Eernegem in de prijzen

Emma Vermassen van het overkoepelende KLJ Nationaal kwam speciaal naar Eernegem afgezakt om er de lokale afdeling te feliciteren. KLJ Eernegem is namelijk nationaal kampioen 2021 in de categorie meest winstgevende activiteiten 2021.

In een periode waar corona het leven nog grotendeels overheerste, bleek de combinatie Beenhesp@home en de Keuneleutebar vorig jaar in augustus dus een schot in de roos. De KLJ’ers van Eernegem kregen er een beker en diploma voor.

Dit jaar grijpt de KLJ terug naar de beproefde formule die ze normaal in niet-coronatijden al vele jaren op rij met groot succes organiseren. Op vrijdag 19 augustus is er de beenhesp en op zaterdag 20 augustus is er de gekende Keuneleutefuif. Een glunderende voorzitter Thomas Provoost had ook nog woorden van dank voor de jarenlange inzet van Aaron Tolpe, die afscheid neemt van de KLJ. (RI)