KLJ Aartrijke start jaar met tractorzegening

Nu de zomervakantie erop zit, start voor vele verenigingen een nieuw jaar. Ook KLJ Aartrijke, voluit katholieke landelijke jeugd Aartrijke, maakt zich op heel eigen manier op voor de start van een nieuw jaar. Op 18 september trapt de vereniging het KLJ-jaar af met een startdag, een week later volgt tijdens Aartrijke Leeft een tractorzegening doorheen het dorp.

Zondagmiddag 18 september vanaf 14 uur begint KLJ Aartrijke aan het nieuwe jaar. Op de jaarlijkse startdag is iedereen welkom die geboren is in 2007 of vroeger, en het liefst hoopt de vereniging op een editie met veel nieuwe gezichten.

Met een ‘pollepeltocht’ op de fiets hoopt de jongerenvereniging haar nieuwe leden op een rustige manier warm te maken voor de KLJ. De specifieke aanpak van de jeugdbeweging, waarin je als lid minstens vijftien jaar oud moet zijn, zorgt voor een hechte vriendengroep die ook naast de activiteiten vaak samenkomt.

Kermisweekend

Een week later volgt het kermisweekend van Aartrijke Leeft. In het weekend van 23-25 september tekent ook KLJ Aartrijke present. Net als vorig jaar doen ze dat met een tractorzegening, op zaterdag 24 september vanaf 21 uur. De priester opent de zegening met het besprenkelen van alle aanwezige tractoren, daarna start de ruim 45 minuten durende tocht doorheen Aartrijke.

Vorig jaar namen maar liefst honderd tractoren deel aan de zegening. Hun tocht startte in Aartrijke dorp, waarna ze via het centrum hun tocht verderzetten over plattelandswegen in de buurt. Na de tocht kunnen de chauffeurs met hun consumptiebonnetje, aangeboden door de organisatie van Aartrijke Leeft, nog genieten van een hapje of een drankje in het dorp. Met de zegening hoopt KLJ Aartrijke gehoord en gezien te worden in haar thuisdorp.

Meer info vind je op de Facebookpagina van KLJ Aartrijke