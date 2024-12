Kliniek Sint-Jozef organiseert kerstmarkt met levend tafelvoetbaltornooi ten voordele van De Warmste Week

Op vrijdag 13 december organiseert Kliniek Sint-Jozef, centrum voor psychiatrie en psychotherapie in Pittem een grote indoor kerstmarkt, met activiteiten voor jong en oud. Iedereen is welkom vanaf 18 uur, de toegang is volledig gratis.

“Trekpleister van de avond wordt ongetwijfeld het levend tafelvoetbaltornooi”, aldus communicatieverantwoordelijke Aurelie Hoornaert. “Het concept lijkt op het bekende kickerspel, maar dan een stuk leuker. Elke deelnemer is bevestigd aan een touw, wat het spel een stuk uitdagender maakt en de spelers verplicht om samen te werken.”

Het tornooi begint om 18 uur en de finale staat gepland rond 21 uur. Wil jij met vrienden, familie of jouw vereniging een team (6 tot 8 personen) vormen en strijden om de overwinning? Contacteer dan simon.grymonprez@sjp.be. Per ploeg betaal je 20 euro deelnameprijs.

Unieke cadeautjes

Naast actie staat er vooral veel warmte en gezelligheid op het programma. Zo bemannen alle zorgpaden van het ziekenhuis een stand waar ze een scala aan zelfgemaakte producten aanbieden. “Hét moment om unieke cadeautjes te vinden voor onder de kerstboom en tegelijkertijd het goede doel te steunen. Terwijl je rondstruint op de kerstmarkt of juicht bij het tornooi, kun je ook genieten van een verfrissend drankje of smullen van een heerlijk hapje.”

Speciaal voor de kleinste bezoekers is er leuke kinderanimatie voorzien, zodat het hele gezin kan deelnemen aan de feestvreugde. Het sfeervolle indoor kader zorgt er bovendien voor dat zelfs de meest winterse weeromstandigheden geen spelbreker kunnen zijn.

De opbrengst gaat integraal naar Music for Life / De Warmste Week. De actie staat dit jaar in het teken van eenzaamheid, een thema dat het ziekenhuis nauw aan het hart ligt. Op donderdag 19 december trekt een delegatie medewerkers en patiënten van het zorgprogramma Jeugd naar Brugge, gaststad van De Warmste Week, om er live de opbrengst te schenken.