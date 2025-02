Kliniek Sint-Jozef neemt nieuw verblijfsgebouw in gebruik: “Uitgetest met inleefsessie”

Op maandag 24 maart opent Kliniek Sint-Jozef een nieuw verblijfsgebouw voor jongeren. In samenwerking met zorgethisch lab sTimul werd op donderdag 20 februari een inleefsessie georganiseerd, waarbij de medewerkers zelf in de huid van de patiënt konden kruipen. Dit nieuwe gebouw kadert in een masterplan dat de kliniek moet klaar maken voor de toekomst.

“Het nieuwe verblijfsgebouw voor het zorgprogramma jeugd, dat op maandag 24 maart in gebruik genomen wordt, maakt deel uit van het masterplan van Kliniek Sint-Jozef”, vertelt stafmedewerker communicatie Aurelie Hoornaert. “We willen in een zogenaamde healing environment via de fysieke omgeving het welbevinden van de patiënt bevorderen. Concreet willen we in het nieuwe gebouw een maximaal contact met de natuur mogelijk maken door te zorgen voor veel lichtinval, sfeervolle en warme ruimtes en een familie- en kindvriendelijke omgeving. Het nieuwe verblijfsgebouw telt 44 eenpersoonskamers, elk met een eigen badkamer. Met een groot magneetbord en een eigen bureau zullen de bewoners een eigen touch aan de kamer kunnen geven. Daarnaast zijn er meerdere ruime rustzones, een aantal gezellige gespreksruimten en een grote binnentuin, die zal gereserveerd worden voor de jongeren.”

Loskoppeling

“Nieuw bij de ingebruikname van het gebouw zal de loskoppeling van de woonfunctie en de therapiefunctie zijn”, vult directeur zorg Shalini Matthys aan. “Tot nu overnachtten patiënten in hetzelfde gebouw waar ze therapie kregen. Met de evolutie naar een meer open systeem, met continue interactie tussen het ziekenhuis en de maatschappij in het achterhoofd, zullen deze functies nu gescheiden worden. Net zoals u en ik ‘s morgens na het ontbijt uit werken gaan, zullen de patiënten therapie volgen op een andere plek dan waar ze wonen. Op deze manier leunt het ziekenhuismilieu nauwer aan bij de maatschappelijke realiteit, wat de re-integratie van onze patiënten in de maatschappij moet vergemakkelijken. Het nieuwe gebouw is een nieuwe mijlpaal binnen de eerste fase van ons masterplan, die loopt tot 2028. De volgende stap is de afbraak van het oude verblijfsgebouw van het zorgprogramma jeugd en de bouw van een therapiegebouw, een ontmoetingscentrum met cafetaria, keuken, kapsalon, bibliotheek en groot buitenterras. Het einde van het masterplan is voorzien voor 2035 en heeft als doel de campus uit te laten groeien tot een geïntegreerde en moderne zorgomgeving.”

Inleefsessie

“Vanuit de medewerkers kwam de vraag om als een soort teambuilding eens te mogen overnachten in het nieuwe gebouw en zo de sfeer op te snuiven. Al snel groeide bij de medewerkers en afdelingshoofd Anneke Baert het idee om hier meer mee te doen. Uiteindelijk werd besloten om, in samenwerking met zorgethisch lab sTimul, op donderdag 20 en vrijdag 21 februari een 24 uur durende inleefsessie te organiseren, waarbij een aantal medewerkers in de huid van een patiënt kruipen en anderen hierop in kunnen spelen vanuit hun professionele expertise. Er werden verschillende casussen uitgeschreven, zodat alle soorten problematiek aan bod komen. Dat het initiatief op veel bijval kon rekenen mag blijken uit het feit dat 36 van de 46 medewerkers besloten deel te nemen, zelfs al gebeurt een deel van de sessie in hun vrije tijd.”

Communicatie

“Deze inleefsessie is voor ons de ideale gelegenheid om de werking eens te bekijken en letterlijk alles in vraag te stellen, wat de latere zorg alleen maar ten goede zal komen”, vervolgt Anneke Baert. “Op donderdagavond is er een eerst reflectie over de hulpverlening, over hoe de medewerkers het ervaren hebben om patiënt te zijn en wat de perceptie van de hulpverleners is. Op vrijdagnamiddag zal meer praktisch geëvalueerd worden en zal bekeken worden of bijvoorbeeld de inrichting of manier van organiseren voor verbetering vatbaar is. Binnen onze afdeling is communicatie zeer belangrijk, meer dan het opstellen van regels. De wisselwerking met de jongeren is er één van afspraken maken en gedeelde verantwoordelijkheden. Wanneer er iets mis gaat wordt er niet gestraft, maar gekeken waarom het mis liep en welke gevolgen dit kan hebben. We werken in groepen van om en bij tien jongeren, waarbij groepsdynamiek en de interactie met anderen centraal staan. Dit is immers een weerspiegeling van de maatschappij.”