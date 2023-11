Klimber Obstakel Run steunt werking Tordale

Tijdens het pinksterweekend, intussen ruim vijf maanden geleden, had in Torhout de Klimber Obstakel Run plaats. De organisatie was in handen van OCR Houtland, de club gespecialiseerd in Obstacle Course Racing, een mix van lopen, klimmen en klauteren.

Iedereen kon van die sport komen proeven door aan de recreatieve hindernissenloop nabij de Bruggestraat deel te nemen. De opkomst was met 550 inschrijvingen massaal. Per inschrijving ging 1 euro naar de werking van Tordale en onlangs werd de cheque van 550 euro overhandigd.