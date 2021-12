Klimaatactivist liep in zwembroek door de Brugse winkelstraten

Deze winterdagen beleven we recordtemperaturen. Dat is voor de Brugse klimaatactivist Wouter Mouton een reden om opnieuw actie te voeren. Donderdagnamiddag liep hij in zijn zwembroek door de Brugse winkelstaten.

Wouter Mouton startte om 14 uur op de Burg, liep dan naar de Markt en vervolgens naar de winkelstraten. Deze Brugse fabrieksarbeider is stilletjesaan een vertrouwd beeld geworden in de Brugse binnenstad, waar hij moederziel alleen protesteert, met een bord waarop hij de klimaatopwarming aankaart en tegelijkertijd hekelt dat Brugge geen klimaatplan heeft.

Hongerstakingen

Hij hield al twee hongerstakingen voor het klimat en werd eerder deze maand al door de Brugse politie opgepakt, toen hij de letters ‘dood’ op de gevel van het Brugse stadhuis wou plakken. “Mijn grote bezorgdheid rond de klimaatcrisis stimuleert me om acties te ondernemen en zowat al mijn vrije tijd en ouderschapsverlof hieraan te spenderen. Niettegenstaande mijn wanhoopsgevoelens hierrond ben ik steeds begripvol gebleven en dankbaar voor de reeds geleverde inspanningen van het stadsbestuur. Maar het aanhoudend ondoorzichtige en inhoudelijk ver ontoereikende klimaatbeleid van de stad maakt het steeds moeilijker. Drie volle jaren na de gemeenteraadsverkiezingen is er nog steeds geen klimaatplan.”

“Anderhalf jaar geleden schreef Brugge zich in in het burgemeestersconvenant. 40 procent minder uitstoot tegen 2030 is het doel, dit is ruimschoots onvoldoende om onder de veilige grens van 1,5 graden opwarming te blijven. Europa engageert zich om tegen dan 55 procent minder uit te stoten. Brugge heeft nog niet eens een plan, wat een lachertje. Het is duidelijk dat het klimaat geen prioriteit is in Brugge, dit terwijl het de grootste en belangrijkste uitdaging is waar we mee geconfronteerd worden”, aldus Wouter Mouton.