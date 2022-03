Kleuterturnen Hupetà is groot succes

De Gezinsbond van Koekelare palmt iedere vrijdag in de vooravond sporthal De Mote in voor een lessenreeks kleuterturnen. Onder de noemer Hupetà worden schoolgaande peuters en kleuters met spel, muziek, dans en het scheppen van allerlei bewegingssituaties gestimuleerd in hun psychomotorische ontwikkeling en ervaren zij plezier in het bewegen.

Kleuterturnen Hupetà, op het getouw gezet door de Gezinsbond Koekelare, is uitgegroeid tot een echte knaller. Het werd onlangs in een nieuw kleedje gestopt door enkele vrijwilligers. Onder hen Claudine Vanbesien, werkzaam in basisschool De Negensprong, waar ze een beetje manusje-van-alles is. Ze werkt in de refter, is schoonmaakster en doet bus- en speelplaatstoezicht. En alsof dit allemaal nog niet genoeg is, neemt ze de volledige organisatie van Hupetà verzekeringen, aankopen, uitbetalen lesgevers… voor haar rekening.

“Ja, het is een hele boterham, maar ik doe dat allemaal graag”, opent Claudine als we haar, secretaris van de Gezinsbond Ingrid Vanhooren en haar compagnons opzoeken in de cafetaria van de sporthal in Koekelare. “Er werd mij als bestuurslid van de Gezinsbond gevraagd door de voorzitter of ik de organisatie van het kleuterturnen op mij wou nemen. Ik heb toen zonder aarzelen ja gezegd, maar wou geen les geven. Ondertussen heb ik een cursus Multi Move en snacktrainer gevolgd en geef ik wel les.”

Goed geoliede ploeg

Ze krijgt daarbij de hulp van Viviane Vanoverbeke, die meteen bereid was om mee te helpen. “Viviane is actief bij het Rode Kruis als er bloedafnames zijn in Koekelare en helpt daar met de organisatie en het klaarzetten van de zaal, op de dagen waarop je bloed kan geven. Bij het kleuterturnen staat zij in voor de verzorging als een kindje of peuter zou vallen of als er kindjes moeten plassen”, vertelt Claudine.

Daarnaast krijgt Claudine ook hulp van haar zoon Giovanni Boussery. Hij is zorgkundige en werkt in woonzorgcentrum Hof Demeersseman in Ichtegem, van Evelien De Moor, werkzaam in Tordale in Torhout en sinds kort ook van haar dochter die aan het MMI in Kortemark studeert richting jeugdzorg en van Rune Goethals, die studeert voor lerares lager onderwijs aan Vives, campus Torhout. “Zoals je ziet zijn we allemaal verschillend qua werk of opleiding, maar hebben we allen één ding gemeen: we zijn een goed geolied team en vooral gemotiveerd om met kinderen van de eerste tot de derde kleuterklas bezig te zijn en dat zie je ook aan de opkomst”, doet Claudine nog uit de doeken.

Ouders bijeenbrengen

Het kleuterturnen brengt ook de ouders dichter bij elkaar. “De groep groeit voortdurend en de kinderen kijken uit naar hun wekelijkse turnavondje. Wij zien ook meteen als een kindje nieuw is en niemand kent of als het van een andere gemeente komt. Dan zijn ze wat argwanend, maar ze worden met een beetje hulp, vlug opgenomen in de groep. Dat merken we ook bij de ouders. Zij nemen in het begin elk aan een tafeltje plaats in de cafetaria, maar na verloop van tijd zien we dat ze elkaar gaan opzoeken, kennismaken met elkaar en er zelfs vriendschappen uit groeien”, besluit Claudine Vanbesien.

Hupetà bestaat uit drie reeksen van tien lessen die plaatshebben op vrijdagavond van 16.30 tot 17.30 uur. Leden van de Gezinsbond betalen per reeks 20 euro, niet-leden 35 euro. Een aantal ziekenfondsen komt tussen in het inschrijvingsgeld. Kinderen van Koekelare krijgen voorgang maar als er plaatsen vrij zijn kunnen ook kinderen uit de omliggende gemeenten inschrijven of ook als ze lid zijn bij de Gezinsbond Koekelare. (Eric Vanhooren)