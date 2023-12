Kleuters nemen grootouders mee naar het sprookjesbos

66 oma’s en opa’s tekenden present op het grootoudersfeest in de vrije basisschool van Sint-Juliaan.

Zij zagen de 24 peuters en kleuters dansen op de muziek van Roodkapje, De Drie Biggetjes, Hans en Grietje, De Kikkerprins, Klein Duimpje en Sneeuwwitje. Wie de schoolkinderen nog eens aan het werk wil zien, kan daarvoor op vrijdag 22 december terecht in de kerk van Sint-Juliaan. “De kleuters spelen het kerstspel en de lagereschoolkinderen staan in voor de liedjes tussendoor”, zegt directeur Mieke Deraedt. Op de foto zien we de peuters en kleuters samen met juffen Paula Huyghe, Wendy Vercruysse, Tatiana Vlaminck en directeur Mieke Deraedt en de grootouders op de achtergrond. (foto TOGH)