Kleuters geven jawoord tijdens schattigste huwelijk ooit in Oostends stadhuis: “Nooit gedacht dat het zo’n proporties zou aannemen”

Een bijzonder tafereel speelde zich vrijdagmorgen af in het stadhuis van Oostende. Vijf piepjonge koppeltjes uit de derde kleuterklas van GO! Basisschool De Groeiboom stapten er in het huwelijksbootje in het kader van valentijn. “We hebben hier weken naartoe geleefd”, zegt juffrouw Karlijn Deschacht.

Karlijn trekt het project samen met collega Francesca Demarest. Beiden staan ze voor de derde kleuterklas. Het is uit hun klas dat tien piepjonge kleuters elkaar vrijdagochtend het jawoord gaven. Los van de vijf koppeltjes, waren er ook nog twee jonge ceremoniemeesters, vier bruidsmeisjes en -jonkers, vijf ringdragers en vier fotografen in spe actief. “We wilden iets leuk doen voor valentijn”, vertelt juf Karlijn. “Maar we hadden nooit gedacht dat het zo’n proporties zou aannemen. De kindjes zijn enorm gefascineerd door verliefd zijn en trouwen, dus we wilden daarop inspelen. De kans om naar het stadhuis te komen en de pers erbij, dat was heel ontroerend allemaal.”

Rollenspel

Aan het ‘huwelijk’ ging heel wat voorbereiding vooraf. “We hebben de kinderen uitgelegd wat een trouw precies inhoudt”, gaat het verder. “We hebben daarbij de rollen uitgelegd. Zo hadden we het over de trouwers, maar ook wie of wat er allemaal bij komt kijken. De kinderen mochten zelf kiezen wat ze wilden doen. Het is een rollenspel, het is doen alsof, maar iedereen heeft wel een rol opgenomen. We hebben de bloemen, de ringen en de doosjes voor de ringdragers, allemaal zelf geknutseld.”

Het was vermoedelijk het huwelijk met de meeste persaandacht ooit. “En dat zal nog moeilijk te kloppen zijn”, zegt burgemeester John Crombez (Vooruit Plus), die samen met schepen van Burgerlijke Stand Bjorn Pannecoucke (Vooruit Plus) de koppels in de ‘echt’ verbond. “Het idee van de juffen om dat meteen in de echte trouwzaal te doen, was geweldig. Het is fijn om valentijnskoppeltjes te hebben. Het is bovendien fijn dat die kinderen meteen de gedeelde waarden krijgen waarbij ze samen veel plezier moeten maken en als het minder gaat, dat ze dan voor elkaar moeten zorgen.”

Groot feest

Niet alleen kleuters die als meisje en jongen gehuwd werden, maar ook kleutertjes die met hun vriendje van hetzelfde geslacht een valentijnskoppel vormden. “Elke kleuter mocht zelf zijn of haar vriendje uitkiezen. Het gaat hier nog niet over liefde, maar eerder over vriendschap”, verklaart de juffrouw.

De kleuters mochten meteen ook de valentijnsakte ondertekenen in het stadhuis. Na het grote huwelijk kregen de kleuters nog een valentijnspicknick op school én er wachtte op hen nog een groot feest.