Kleuterleidster Ria Mesdag na 39 jaar met pensioen

Ria Mesdag (59) gaat na een loopbaan van 39 jaar als kleuterleidster met pensioen. In vrije basisschool De Krekel in Roesbrugge was ze de meeste jaren van haar loopbaan actief. Ze zag zoveel veranderen in het onderwijs, maar is vooral blij dat ieder kind zich nu op eigen tempo kan ontwikkelen.

Ria woont samen met echtgenoot Dirk Goussey en nog inwonende zoon Maarten al jaren op een boogscheut van vbs De Krekel langs de Prof. Rubbrechtstraat in het IJzerdorp. Dochter Lize woont in Gent, en zorgde al voor twee kleinkinderen, zodat Ria zich met hart en ziel over hen zal kunnen ontfermen. Als kind wist Ria al dat ze later kleuterleidster wilde worden, en na een volle loopbaan in het kleuteronderwijs, is ze nog altijd blij dat ze toen voor deze richting in haar leven heeft gekozen.

Omzwervingen

Ria Mesdag is geboren en getogen in Beveren-Kalsijde, dat altijd tot de parochie Roesbrugge Sint-Martinus heeft behoord. Administratief groeide ze op in het toenmalig Beveren-IJzer dat in 1971 fuseerde met Stavele en later tot Alveringem behoorde. “Door een operatie met een nieuw schoudergewricht, heb ik tijdens mijn laatste schooljaar niet meer zoveel tussen de kinderen kunnen staan, maar ik ben blij dat ik al lesgeven afscheid heb kunnen nemen van het schoolleven. Ik heb 39 jaar fulltime les gegeven en ik heb dat altijd met hart en ziel gedaan. In 1983 studeerde ik af, en ik kon toen direct een trimester beginnen als begeleidster en opvoedster in het toenmalig internaat voor meisjes die kledij volgden in de middelbare school in Leisele. Daarna kon ik eindelijk lesgeven, al was dit eerst in het lager, maar het duurde niet lang voor ik bij de kleuters actief kon zijn. Ik had eerst omzwervingen in Passendale, Beselare en Poperinge en na 5 jaar kon ik dan in vbs De Krekel beginnen. Zuster Gemma was toen nog directrice in Roesbrugge. Tijdens een pedagogische studiedag had ze me gecontacteerd om in eigen dorp les te geven in het kleuter. Vermits ik toen al gehuwd was en niet ver van de school was komen wonen, was dat dus bijzonder mooi. Eerst deed ik een interim vanaf september 1988, maar als in 1990 werd ik halftijds benoemd en nog wat later dus volledig. Ik heb bijna mijn hele loopbaan les gegeven in een graadklas van het 2de en 3de kleuter, en soms had ik eens een jaartje in het 3de kleuter, wanneer er veel kindjes waren”, geeft Ria graag een overzicht van haar onderwijsloopbaan. Nu blijft ze twee jaar zogenaamd TBS of ter beschikking om dan op haar 62ste definitief met pensioen te kunnen gaan.

Nooit in de hoek

Juf Ria Mesdag heeft tijdens haar loopbaan van 39 jaar echt veel zien veranderen in het onderwijs. “Zowat iedereen had tijdens de voorbije jaren de mond vol over het onderwijs. Voor sommigen is het nu beter dan vroeger, voor anderen is het minder geworden. In het kleuter kan en wil ik alvast niet klagen. Het systeem van ons onderwijs is natuurlijk anders geworden, maar ik ben vooral blij dat ieder kind nu de kans krijgt om zich op eigen tempo te ontwikkelen. Natuurlijk zijn de kinderen nu wel mondiger geworden dan vroeger, en dat vind ik goed. Ik ben trouwens fier dat ik tijdens mijn loopbaan nooit tikken heb willen uitdelen. Kindjes hebben bij mij ook nooit in de hoek moeten staan met de handjes op het hoofd of in de nek. Wel plaatste ik ze eens met de rug tegen de muur of in afzondering. Dat was altijd voldoende.” (Paul Carbon)