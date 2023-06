Kleuterjuf Linda uit Lo na 39 jaar met welverdiend pensioen

Vrije Basisschool Oogappel Lo nam afscheid van juf Linda Vancoillie (59). Na 39 jaar gaat de kleuterjuf met pensioen. Een hele dag lang werd ze in de bloemetjes gezet en volgde de ene verrassing na de andere.

Linda Vancoillie gaf haar hele loopbaan les in de basisschool van Lo en stond aanvullend ook een poosje voor de kleuterklas in Reninge en Alveringem. “Ik gaf 11 jaar les aan de eerste kleuterklas, 13 jaar aan de tweede kleuterklas en 15 jaar aan de derde kleuterklas”, overloopt juf Linda. “Maar ik vertoefde eigenlijk 48 jaar in de basisschool van Lo, want ik doorliep er ook mijn kleuterjaren en zat er op de schoolbanken van het eerste tot en met het zesde leerjaar. Als kleuter vond ik het een grote school, maar toen ik zelf voor de klas stond bleken de klaslokalen plots een stuk kleiner.”

Ritje in de huifkar

De laatste schooldag van juf Linda ging niet onopgemerkt voorbij. ‘s Morgens werd ze thuis samen met haar man Dirk Ketelers opgehaald met een huifkar. De collega’s hadden vooraf het tuintje voor de woning mooi versierd met knutselwerkjes van visjes. En dat was geen toeval. “Mijn klas stond gekend als de visjesklas”, legt Linda uit. “In mijn lokaal stond er namelijk een aquarium met vissen.”

“Het was fijn om gedrevenheid van de kinderen te zien, net als hun nieuwsgierigheid en hun ontdekkende houding”

Bij aankomst van de huifkar voerden haar collega-kleuterleidsters een dansje op, getooid in rokjes. “Die rokjes maakte ik ooit voor een schoolfeest”, lacht Linda.

Elke klas had een nummertje voorbereid. De eerste kleuterklas deed de vogeltjesdans, de tweede en derde kleuterklas de visjesdans. Ook bij het eerste en tweede leerjaar was het dansen geblazen, meer bepaald volksdansen. “Het was een dansje dat ik de leerlingen zelf nog had aangeleerd”, zegt Linda. “Het derde en vierde leerjaar had dan weer een liedje gemaakt met dingen uit mijn (privé)leven.”

Ideale wereld

Ook het vijfde en zesde leerjaar kwam origineel uit de hoek. Zij brachten een aflevering van De Ideale Wereld waarin juf Hilde Rooryck de rol van Ella Leyers op haar nam. “De dag werd afgesloten met een etentje. Het was een fantastisch afscheidsfeest. Ik wil dan ook iedereen van harte bedanken.” Linda heeft de job van kleuterjuf altijd graag gedaan. “Ik zou het onmiddellijk opnieuw doen”, zegt ze. “Er is wel veel veranderd. In het begin van mijn loopbaan was er werkelijk niets. Geen kopiemachine, geen handleidingen, niets. We moesten heel creatief zijn en vonden veel zelf uit. Nu is er meer materiaal om mee te werken. Ook de digitalisering deed zijn intrede. Als leerkracht ben je daar veel mee bezig en daar kruipt veel tijd in. Het is niet gemakkelijk om al die vaardigheden onder de knie te krijgen. Dat zal ik niet missen.”

Samen ontdekken

De kinderen zal ze wel missen. “Het was fijn om hun gedrevenheid te zien, hun nieuwsgierigheid en hun ontdekkende houding”, zegt Linda. “Zalig om samen met de kleuters in een kring te zitten en te luisteren naar hun belevenissen of naar de zaken waarnaar ze uitkeken. Ik ben blij dat ik in Lo woon. Zo zie ik de kinderen nog passeren wanneer ze naar de opvang gaan en zal ik mijn voormalige collega’s nog regelmatig zien.” Nu komt er meer tijd vrij voor andere dingen. “Ik werk graag in de tuin”, zegt Linda. “Ook wandelen, fietsen en een boek lezen vind ik leuk. Er staan geen grootse plannen op de agenda.” (KVCL)