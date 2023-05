Kleurrijke stoeltjes zorgen voor vrolijke toets en zetten aan tot een babbeltje onder buren in Roeselare

Samen met het mooie weer, zijn daar ook opnieuw de rode, gele en blauwe losse parkstoeltjes in Roeselare

Na het succes van vorig jaar, worden de stoeltjes vanaf vandaag opnieuw verspreid over verschillende pleintjes in Roeselare. Ze zorgen voor ’n vrolijke toets, maar laten je ook groene plekjes ontdekken en zetten aan tot een gezellige babbel met je buur, een passant, een onbekende… of het lezen van een goed boek.

“Een nieuw jaar vraagt nieuwe plekjes. Alle 215 stoeltjes werden verspreid over het de Coninckplein, site Dumont-Wyckhuyze, het Noordhof, het pleintje aan de Sint-Michielskerk, de pleintjes in de Fortuinstraat, Vredestraat en Louis Tantstraat, aan de vroegere Sint-Jozefskerk en de openbare tuin in de Sint-Rochusstraat”, horen we van Michèle Hostekint.

Groenere pareltjes

Voor deze plaatsen werd gekozen omdat ze, in vergelijking met bijvoorbeeld De Munt of het Stationsplein, minder zitgelegenheden hebben. Maar ook omdat ze wat onbekender zijn, maar daarom niet minder mooi. De stoeltjes zetten zo de groenere pareltjes in de stad in de kijker. Passanten kunnen er even neerstrijken om te rusten en te genieten.

De stoeltjes zijn los en kunnen dus op het plein verplaatst worden. De stoelen zijn gekenmerkt en zijn eigendom van de stad. Ze moeten dan ook op het openbaar domein blijven staan. De buren van alle pleintjes werden op de hoogte gebracht en houden mee een oogje in het zeil.