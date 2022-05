Kleurrijke stoelen fleuren stad op en dagen Harelbekanen uit

Stad Harelbeke neemt het concept van het populaire televisieprogramma ‘De Stoel’ even over. Op drie plaatsen in de stad verschijnen namelijk vanaf volgende week 40 gekleurde stoeltjes.

Inwoners en bezoekers van Bavikhove, Harelbeke en Hulste kunnen vanaf volgende week uitrusten of genieten van het mooie weer op nieuwe zitjes: op drie verschillende plaatsen in de stad komen extra verpozingsplaatsen.

Ook in Brugge

“Waar de stoelen komen te staan is nog een goed bewaard geheim”, aldus schepen van Toerisme en Feestelijkheden Dominique Windels (Vooruit). Het goede voorbeeld komt uit steden zoals New York en Parijs of dichter bij huis in Brugge.

De stad neemt zo het concept van het televisieprogramma ‘De Stoel’ even over. “Het is een erg leuk concept dat al door veel mensen bekend is en de ideale introductie voor onze stoeltjes.”

Oarelbeke Weireldkoarte

“Volgende week onthullen we op maandag, woensdag en donderdag een locatie. De eerste die in de stoel zit met het juiste voorwerp wint een Oarelbeke Weireldkoarte van 25 euro”, aldus schepen Windels.

Een foto met de plaats van de stoel en het mee te nemen voorwerp komt op elke wedstrijddag om 19 uur stipt online op de officiële facebookpagina van de stad Harelbeke.

Naast een sociale rol hebben de stoelen in het straatbeeld ook nog een ander doel. “De kleuren van de stoelen kunnen de mensen misschien bekend voorkomen: het zijn namelijk de kleuren van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen waar we als stad erg op inzetten. Het is onze bedoeling om die belangrijke doelstellingen zo nog wat meer in het straatbeeld te doen verschijnen.”