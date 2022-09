Kleurrijke dieren en circusartikelen bij Alberto’s gift shop

In de Wollestraat 49 in Brugge start Henri Coelembier een geschenkwinkel waar hij bontgekleurde dierenfiguren in keramiek combineert met allerlei circusartikelen voor kinderen. “Alberto’s is ook een echte belevingswinkel waar je zelfs letterlijk in de schoenen van een clown kunt staan”, vertelt de jonge ondernemer.

Alberto’s gift shop, de zaak die zaterdag door Henri Coelembier (28) wordt geopend, huist in hetzelfde pand als het bekende Boudoir Erotic Boutique in de Wollestraat. Een zaak die overigens uitgebaat wordt door de moeder van Henri. “Maar voor de rest hebben beiden niets met elkaar te maken”, is Henri stellig. De jongeman zal zich richten op speelgoed voor een andere doelgroep. “Mijn ouders zijn de oprichters en zaakvoerders van Pomme pidou, het bedrijf waarmee ze gekleurde dierenfiguren in keramiek op de markt brengen”, vertelt Henri. “Na mijn studies ben ik ook zelf bij Pomme pidou aan de slag gegaan. Daar richtte ik me vooral op de ontwikkeling van nieuwe producten. Begin dit jaar heb ik met Slinky Spaces echter mijn eigen bedrijfje opgestart, waarmee ik me richt op het ontwerpen van creatieve concepten voor bedrijven, winkels en themaparken. En toen mijn ouders nog een concept zochten om de Pomme pidou producten te verkopen, deed ik het voorstel om dit te combineren met een ander product: de zeker voor kinderen wondere wereld van het circus. Dus we verkopen hier kwalitatieve pluchen olifantjes, giraffen, aapjes en andere bekende circusdieren. Maar daarnaast ook nog nostalgisch speelgoed zoals bijvoorbeeld diabolo’s. Het is bovendien een echte belevingswinkel want je kunt hier letterlijk in de schoenen van een clown staan en een foto laten nemen met ook nog eens een rode neus erbij.” (PDV)

Meer info op de Instagram-pagina: www.instagram.com/albertosbruges.