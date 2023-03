Kleurrijk regenboogzebrapad verbindt OCMW en CAW

Een kleurrijk regenboogzebrapad op de campus Molenerf op Ruddershove verbindt sinds eind februari de hoofdzetels van CAW Noord-West-Vlaanderen en van OCMW Brugge / Mintus. Een statement waarmee beide organisaties in de verf willen zetten dat ze een open huis zijn voor bezoekers en cliënten, ongeacht gender en seksuele oriëntatie.

“Dit project sluit perfect aan bij de doelstellingen van het OCMW en het CAW. We werken allebei met kwetsbare minderheidsgroepen en we staan garant voor diversiteit en inclusie. Het nieuwe regenboogzebrapad geldt als een symbolische verbinding tussen beide organisaties. We willen in de toekomst nog krachtiger samenwerken en deze samenwerking op een positieve, kleurrijke manier onder de aandacht brengen”, zegt algemeen directeur Bart Pauwels van CAW Noord-West-Vlaanderen.

Het regenboogzebrapad is de vierde veelkleurige oversteekplaats in Brugge. Eerder werd al een regenboogmarkering aangebracht aan de Bevrijdingslaan, op de terreinen van Sport Vlaanderen in Assebroek en aan het Zilverpand.

“Via specifieke doelstellingen en actiepunten willen we de LGBTQI+-personen dezelfde kansen en groeimogelijkheden bieden in de stad als anderen. Iedereen is hier welkom”, vult schepen Pablo Annys aan. (CGRA)