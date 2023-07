Kleinschalige ngo ‘Vriendschap voor de Filipijnen’ bestaat 21 jaar

Deze zomer bestaat de kleinschalige ngo ‘Vriendschap voor de Filipijnen’ uit Knokke-Heist 21 jaar. De groep is actief in het zuidelijk deel van de Filipijnen, Davao del Sur. “De komende zomermaanden plannen we opnieuw verschillende projecten”, aldus voorzitter Dominiek Segaert.

“Vorige zomer bracht de groep vanwege het Running Team Knokke-Heist een eerste deel van de gedoneerde prachtige sportkledij mee om te bedelen onder de jongeren van Balay Pasilungan. Onder het toeziend oog van de Belgische Ambassadeur Zijne Excellentie Michel Parys, die de projecten van VVF gedurende drie volledige dagen heeft bezocht, werd de enthousiaste jeugd verrast door de gift vanwege het RTKH. Het is een initiatief dat tot stand kwam dankzij voorzitter Jacques Danneels, secretaris Krista Laridon, en penningmeester Jill Danneels”, aldus Dominiek Segaert.

“Komende zomer hebben Dominiek Segaert en Leah Segaert-Gallego alweer een aantal plannen voor verschillende steunprojecten. Zo wordt het overige deel van de sportkledij meegenomen en gedoneerd waarbij in en rond de stad Davao met de jongeren een fiets-, zwem- en loopwedstrijd zal worden gehouden in de kledij van Running Team. Het zou de bedoeling zijn om via een livestream contact te maken met Running Team Knokke-Heist en de lokale pers op de Filipijnen warm te maken voor dit sportieve initiatief, maar ook om extra aandacht te vragen voor straatkinderen en jongeren zonder stem. Juist het kleinschalige en familiale karakter van Vriendschap voor de Filipijnen trok RTKH aan om kledij te doneren. Running Team Knokke-Heist vzw kreeg de steun van een nieuwe sponsor en de groep wou al hun vorige kledij, die zo goed als nieuw of gloednieuw is, schenken aan ‘Vriendschap voor de Filipijnen’. Waardevol en ook duurzaam materiaal voor het lopen, fietsen, zwemmen.

Projecten

‘Vriendschap voor de Filipijnen’ werd vorig jaar ook financieel gesteund door het Sint-Bernardusinstituut en inwoners van Knokke-Heist die het project heel genegen zijn, ook na de bijna drie coronajaren. Volgende zomer wordt verder gewerkt aan het mangroveproject in het vissersdorp Piape, de ondersteuning van twee lokale basisscholen en een middelbare school in Padada, en traditiegetrouw ook het straatjongerenhuis Balay Pasilungan in Davao. In april 2024 zal VVF ook nog een financiële actie in Knokke-Heist plannen: een feestelijke barbecue voor iedereen die het project al die jaren genegen is. (DM)