Kleine parking Lagaeplein in Heule wordt ‘atypische’ schoolstraat

Na eerder de Koffiestraat krijgt Heule vanaf september een tweede schoolstraat door de komst van Freinetschool POER. Die komt er op de kleine parking van het Lagaeplein, aan de Zeger Van Heulestraat. Bij een schoolstraat wordt een straat tijdens de begin- en einduren van de school volledig afgesloten voor autoverkeer. Gezien hier geen volledige straat afgesloten wordt, omschrijft schepen van Mobiliteit Axel Weydts (Vooruit) het als een ‘atypische’ schoolstraat. “Eigenlijk wordt geen straat afgesloten, maar slechts een toegang tot de kleine parking”, zegt hij.

Concreet wordt de toegang van de parking afgezet tijdens de begin- en einduren van POER, omdat enkele meters verder de leerlingen het schoolgebouw te voet of met de fiets betreden. Dat valt te lezen in een uitgebreid mobiliteitsplan dat POER moest voorleggen aan de stad. De Zeger van Heulestraat blijft dus de hele dag vrij voor verkeer.

Maar waar het schoentje knelt voor enkele buurtbewoners is het feit dat de toegang tot de kleine parking van het Lagaeplein afgesloten wordt. Zo vreest een zelfstandige in de buurt dat zijn klanten geen parking meer zullen vinden dicht bij de deur. Auto’s die al op de parking staan kunnen wel nog gewoon wegrijden. Ook is de vrees bij buurtbewoners dat de schoolstraat op termijn wel nog uitgebreid zou worden, al is er van dergelijk plan geen sprake in de mobiliteitsnota van POER.

Brief van buurtbewoner

Intussen besliste een buurtbewoner om middels een uitgebreid schrijven beroep in te dienen tegen de komst van de atypische schoolstraat. Hij hekelt enerzijds het feit dat er parkeerplekken dreigen te verdwijnen alsook het feit dat de impact van de maatregelen op de veiligheid van de schoolkinderen eerder beperkt zou blijven. Zo zou volgens de buurtbewoner ook geen rekening gehouden worden met mindervalide bezoekers van het zwembad en ontmoetingscentrum De Vonke.