Kleine Karen zoekt een baasje met engelengeduld

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje, want niet alle huisdieren vinden makkelijk een nieuwe thuis. Deze week gingen we langs bij de Pandora Stichting. Zij zoeken een thuis voor Karen (6), een klein straathondje met een trauma.

Hoe Karen precies op de koude Roemeense straatstenen terechtkwam, weet niemand. “Maar we vermoeden dat ze ooit wel een thuis moet gehad hebben waar ze mishandeld werd”, vertelt Desiree Beulen van de Pandora Stichting.

“Het straatleven viel haar duidelijk heel zwaar. Toen onze dierenarts haar van straat haalde om haar te steriliseren, besloten we om haar niet weer op straat te zetten. Ze bleef in de dierenkliniek en durfde daar de eerste maand haar hokje niet uit. Maar na een tijdje kreeg ze in de gaten dat mensen toch zo slecht niet zijn en kwam ze op kousenvoetjes een kijkje nemen”, glimlacht Desiree.

Vrienden

Sindsdien is Karen met sprongen vooruit gegaan. “Daarbij trok ze zich enorm op aan onze lieve hulphond Beca. We zoeken dus een nieuwe thuis voor haar waar ze hondenvrienden heeft. Verder zullen haar nieuwe baasjes vooral veel begrip en geduld nodig hebben.”

“Karen heeft echt tijd nodig om je te leren kennen. Dat trauma zal waarschijnlijk altijd een beetje blijven hangen, maar dat betekent niet dat Karen geen warme thuis verdient!” (Annelies Nollet)