Kleine Harry heeft nood aan een vriend

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje, want niet alle huisdieren vinden makkelijk een nieuwe thuis. Deze week gingen we langs bij de Pandora Stichting. Zij zoeken een thuis voor Harry, een enthousiaste teckel die nood heeft aan een hondenvriend.

“Een tijdje geleden werd Harry geadopteerd door een hele lieve dame en dat ging een tijdje goed”, vertelt Desiree Beulen van de Pandora Stichting. Tot hij een paar weken ergens ging logeren waar er ook andere honden waren.

“Sindsdien vindt hij geen rust meer. Hij moet en zal een hondenvriendje hebben. Het is dus met spijt in het hart dat we samen met die dame op zoek gaan naar een nieuwe thuis voor Harry, waar er wel andere honden zijn.”

Vrolijk en energiek

Harry is bijna twee jaar oud en heel vrolijk en energiek. “Hij vertoont ook de typische teckelstreken”, lacht Desiree. “Een tikje ondeugend en in het begin wat onzeker. Naar vreemden durft hij grommen of blaffen, maar voor wie hem tijd en ruimte gunt, heeft hij een hart van goud.”

“We zoeken een thuis voor hem bij mensen die vaak thuis zijn en wat geduld met hem zullen hebben. Een grote tuin om lekker te rennen en één of meerdere hondenvrienden zijn ook een noodzaak.” Harry wordt niet geplaatst bij kleine kinderen, die zijn voor hem te druk.