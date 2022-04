Kleine brandweer door grote poort voor 50 jaar jeugdbrandweer Ieper: “Belangrijk deze indrukwekkende ceremonie te laten beleven”

Zo’n 360 jonge brandweerlieden zakten zaterdag vanuit heel Vlaanderen en het Duitse Lehrte af naar Ieper voor de viering van 50 jaar jeugdbrandweer Ieper.

Het jarige korps kreeg op de Grote Markt bij de Lakenhallen een nieuwe vlag overhandigd uit de handen van de burgemeester en Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle, in aanwezigheid van 150 genodigden.

“Er bestaat geen mooiere locatie om een nieuwe vlag in ontvangst te nemen”, zegt medeorganisator Kristof Louagie. “Alles is zeer vlot en indrukwekkend verlopen.”

Praktische proeven

De jongeren deden ook een stadsspel met praktische proeven in en rond het historisch stadscentrum en trokken in een optocht richting Menenpoort voor de Last Post.

“Als Ieperse vereniging vinden wij het belangrijk om de leden van de andere jeugdgroepen deze indrukwekkende ceremonie te laten beleven. Zeker met de recente gebeurtenissen in Oekraïne is het belangrijk dat wij met de jeugd stilstaan bij het gruwelijke oorlogsverleden, de verontrustende gebeurtenissen van het moment en de vredesgedachte voor de toekomst”, besluit Louagie.

(TP)