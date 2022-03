Klein gelukje in AZ Groeninge: hond van patiënt wordt op het spoed veilig opgevangen

Vrijdag kwam een dame met een trouwe viervoeter naar de spoedafdeling van AZ Groeninge in Kortrijk. De patiënte moest opgenomen worden, maar had geen onmiddellijke opvang voor haar hond. Gelukkig is het ziekenhuis uitgerust met een kleine kennel op het spoed, net voor dit soort situaties.

Verpleegkundige Gaëlle en onthaalmedewerkster Elise ontfermden zich over het beestje terwijl de patiënte behandeld werd. Blijkbaar is dit geen uitzonderlijke situatie. “Het gebeurt wel vaker dat mensen met hun huisdier naar het spoed komen omdat ze geen opvang hebben. Wij zorgen ervoor dat we die dieren dan tijdelijk veilig onderdak kunnen bieden. Het zorgt wel altijd voor een leuk momentje op de afdeling”, aldus woordvoerder Stefaan Lammertyn. Uiteindelijk bleef de hond 24 uur in het ziekenhuis, over de toestand van de patiënte wordt voor privacyredenen niets vrijgegeven.