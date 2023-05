Klein gaslek bij wegenwerken in Koekelare

In de Catstraat in Koekelare ontstond dinsdag bij wegenwerken een gaslek in een lagedrukgasleiding. Even werd gedacht aan evacuaties maar dat bleek uiteindelijk niet nodig.

Het gaslek ontstond in de Catstraat waar al even wegenwerken aan de gang zijn. Een graafmachine moest er rond 10.15 uur een buis optillen om er rond te kunnen werken, maar daarbij ontstond een lek. De brandweer en politie kwamen snel ter plaatse. Aanvankelijk was onduidelijk welke druk op de leiding zat en was het ontsnappend gas hoorbaar. Er werd daarom even gedacht om buurtbewoners te evacueren, maar dat bleek uiteindelijk niet nodig te zijn. Uit metingen van de brandweer bleek al gauw dat het om een lagedrukgasleiding ging en was er niet direct gevaar voor de omwonenden. Fluvius kwam ter plaatse om het gaslek te dichten zodat ook de wegenwerken hernomen konden worden. De Catstraat was bij het incident wel een tijdlang afgesloten. (JH)