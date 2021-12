Kledingwinkel Rolls en Atelier Victor in Kortrijk worden na 25 jaar VIC

Rolls en Atelier Victor in Kortrijk ondergaan een naamsverandering. De alom bekende kledingwinkel en maatwerkzaak aan de Leiestraat bestaan al sinds 1996 en dragen na 25 jaar de naam Vic. “We willen ons toespitsen op maatwerk, ook in vrijetijdskledij”, klinkt het bij Tom Van Poucke, zaakvoerder.

De familie Van Poucke bouwde maar liefst 25 jaar lang aan haar klassezaak in herenkledij. Bij Rolls kon je terecht voor vrijetijdskledij van klassemerken en Atelier Victor was gespecialiseerd in maatkledij voor alle gelegenheden. “We bouwden een mooie reputatie op, al stelden mensen ons vaak de vraag wat de relatie was tussen beide winkels. Dat verraste ons enigszins, want eigenlijk zijn we één huis waar klantenservice op maat centraal staat”, aldus Tom Van Poucke.

Maatwerk

Het is vanuit die visie dat de nieuwe naam er kwam. “Victor Van Poucke was in de jaren dertig de eerste kleermaker in onze familie. Hij maakte niet alleen maatpakken, hij specialiseerde zich ook in het ontwerpen van uniformen voor het leger, politiediensten of fanfares. Hij heeft ons de liefde voor het maatwerk meegegeven. Zie de nieuwe naam dan ook gerust als een ode aan mijn voorvaderen”, vertelt Tom Van Poucke.

“VIC staat voor Very Individual Clothing”

De zaakvoerder wil meteen ook de misvatting dat maatwerk peperduur is de wereld uit helpen met zijn winkel. “De mogelijkheden van maatwerk zijn intussen ongelooflijk toegenomen. De kledij die je van onze vertrouwde merken koopt, passen we zo goed mogelijk aan aan jouw maten. Maar je kan bij ons nu ook jeansbroeken, chino’s, pulls of zelfs sneakers op maat laten maken onder ons eigen huismerk VIC.”

Persoonlijk advies

Met de nieuwe naam kiezen ze resoluut voor een nieuwe duidelijke koers. VIC staat voor Very Individual Clothing. “We willen dat mensen bij ons terechtkunnen voor gespecialiseerd en persoonlijk advies. Een must in de kledijsector. We leggen ons daarom niet enkel toe op maatpakken maar ook op vrijetijdskledij.”

Ook in de modesector sloeg corona in als een bom. “We merken meer dan vroeger dat onze klanten echt wel voor dat advies bij ons komen”, gaat Tom Van Poucke voort. “Zelfs wanneer de winkel door de coronamaatregelen dicht moest, bleven mensen ons contacteren. Dus zochten we andere manieren zoals op maat gemaakte video’s waarin we hen gepersonaliseerde kledingvoorstellen konden doen. Het heeft ons zeker bevestigd dat maatwerk de richting is die we voort uit willen.”

Met zijn huismerk wil de zaak vooral zijn aandacht richten op de mensen die een persoonlijke touch willen geven aan hun kledij. “Wie in het gewone gamma zijn gading niet kan vinden kan terecht bij ons eigen huismerk. Het biedt hen vaak een oplossing om maatkledij van kwaliteit te vinden. De begeleiding erbij maakt het helemaal af”, besluit Tom Van Poucke. (TV)