Klassieke voornamen zoals Renée en Arthur opvallend geliefd in West-Vlaanderen, dit zijn de populairste voornamen van 2024

West-Vlaamse ouders kiezen opnieuw volop voor klassieke voornamen. Dit jaar komen Arthur en Renée uit de bus als populairste namen. In de rest van Vlaanderen kiest men nog net iets vaker voor Olivia en Noah. Dat blijkt uit cijfers van Agentschap Opgroeien. Ook andere retronamen, zoals bij de jongens Jules, Noah en Leon en bij de meisjes Juliette, Alice en Cézanne waren in 2024 erg populair.

De dienst ‘Kind en Gezin’ van Agentschap Opgroeien maakt eind december opnieuw een overzicht van de populairste voornamen en van de voorlopige geboortecijfers van 2024. Kind en Gezin gaat bij 93 procent van de pasgeboren baby’s thuis langs met een ondersteuningstraject dat vaak meer dan twee jaar duurt.

Noah en Olivia houden stand

In 2024 blijven de twee voornamen Olivia bij de meisjes en Noah bij de jongens stand houden als dé populairste namen in Vlaanderen. Al drie jaar op rij zijn Noah en Arthur de twee populairste jongensnamen. Jules, Liam en Leon vervolledigen de top 5. Jongensnamen, die beginnen met de letter L blijven populair, want Louis, Lewis en Lucas duiken ook nog op in de rest van de top 10. (Lees verder onder de lijst)

Olivia scoort al enkele jaren goed bij de meisjes voornamen. Emma, Louise, Mila en Nora kunnen ook nog een plaatsje bemachtigen in de top 5 van populairste voornamen. Wat opvalt, is dat meisjesnamen, die eindigen met de letter A het blijven goed doen. In de rest van de top 10 duiken ook nog Lina en Ella op.

Klassieke namen in West-Vlaanderen

De top 5 van de populairste jongensnamen in West-Vlaanderen loopt over het algemeen gelijk met die van Vlaanderen. Alleen doet de naam Arthur het net nog iets beter, waardoor Noah zijn eerste plaats moet afstaan in onze provincie. Arthur wordt gevolgd door Jules en ook de klassiek naam Leon doet het goed. De West-Vlaamse top 5 wordt dan weer afgesloten door Louis. (Lees verder onder de lijst)

De top 5 van populairste meisjesnamen in onze provincie ziet er helemaal anders uit dan die in de rest van Vlaanderen. Zo eist Renée een absolute eerste plaats op. Olivia, die in 2023 nog op de West-Vlaamse nummer 1 stond, zakt naar de tweede plaats. De top 5 wordt verder aangevuld met andere klassieke voornamen, zoals Juliette, Alice en Cézanne.

Wat opvalt in onze provincie is dat ouders steeds meer kiezen voor ‘retro’-voornamen. Zo komen ook de voornamen Cyriel, Gust en César nog in de top 10 van populaire jongensnamen en overheersen de klassieke meisjesnamen de West-Vlaamse top 5. De lijst met populaire voornamen werd opgemaakt op 22 december 2022, waardoor die uiteraard nog niet volledig is. In de laatste weken van het jaar worden er nog heel wat baby's geboren, dus mogelijks kunnen er nog veranderingen opduiken in de West-Vlaamse top 5.

Schatting geboortecijfer

Zoals het er voorlopig naar uitziet vlak voor het einde van 2024, zal het geboortecijfer van dit jaar opnieuw in dezelfde lijn liggen als die van 2023. Toen werden er 63.030 baby's geboren in Vlaanderen, een procent minder dan in 2022 en het laagste geboortecijfers in 20 jaar. Afhankelijk van de geboortes in december kunnen de cijfers nog een andere kant uitdraaien en mogelijks zorgen voor een héél lichte daling of net een héél lichte stijging.

“Dit jaar mocht Kind en Gezin al meer dan 60.000 pasgeboren baby's ontmoeten. Het blijft een voorrecht om een baby te zien opgroeien en gezinnen in die eerste 1000 dagen te ondersteunen met gehoortesten, oogtesten, vaccinaties, babybeweegtips, opvolging van groei en ontwikkeling, … En voor de ouders zijn we ook graag een luisterend oor, een wegwijzer en supporter”, besluit Nele Wouters, woordvoerder Kind en Gezin.