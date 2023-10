Klara Versteele is nieuwe hoofdleidster Chiro Woumen: “Dump jullie afval niet bij ons”

De Woumense Chiro heeft een nieuwe hoofdleidster, en dat zullen én de Chiro én de inwoners van het dorp geweten hebben. Klara Versteele heeft voor allebei een boodschap: ze wil de Chiro milieuvriendelijker maken, en ze wil dat inwoners stoppen met hun afval te dumpen op de speelplaats van de jongensschool, waar de Chiro haar heem heeft.

De vorige hoofdleidster, Florien Duplacie, zet omwille van haar studies een stapje opzij. Binnen de leiding werd uitgekeken naar een vervanger, en na wat gesprekken werd dat Klara Versteele (20).

Hoe ben je in de Chiro terechtgekomen?

“Mijn pa Geert was vroeger ook lid en leider van de Woumense Chiro. Momenteel zetelt hij nog in vzw Chiro Woumen. Chirolid worden werd ons – mijn broer Edward is ook leider – dus met de paplepel ingegeven. Ik ben al sinds mijn negen jaar lid. Ik heb alle afdelingen doorlopen, was er elk jaar als de kippen bij om op kamp te gaan en sinds twee jaar ben ik leidster. Nu wacht mij dus een nieuwe uitdaging.”

Kun je rekenen op een grote ploeg?

“Sommige afdelingen kampen met een zwaar tekort aan jongeren die zich willen inzetten voor de jeugd, maar hier is het bijna het omgekeerde. Onze ploeg is 26 vrouw/man sterk. De leeftijd varieert van 18 tot 23 jaar. Vergaderen met zo’n grote groep is soms moeilijk, maar het lukt ons telkens weer om goede programma’s in elkaar te steken, om fuiven degelijk te organiseren…”

Je bent nu hoofdleidster. Zijn er accenten die je tijdens ‘je beleid’ wil leggen?

“Zeker en vast. Ik hoop de vergaderingen nog efficiënter te laten verlopen, zodat we meer kunnen verwezenlijken in minder tijd. De orde in en om het heem wordt zeker en vast een tweede werkpunt. Mijn grootste wens is dan weer dat ik onze Chiro milieuvriendelijker kan maken. Bij aankoop van de vieruurtjes uitkijken naar zo weinig verpakkingsafval, knutselmateriaal met meer zorg gebruiken… Dat wordt voor heel wat mensen van de leiding en leden een serieuze uitdaging.”

De Chiro lééft in Woumen. Heb je ook nog wensen of een boodschap voor de Woumenaars?

“Ik hoop dat men eindelijk zal ophouden met allerlei afval – oude zetels, koelkasten… – op de speelplaats van de jongensschool te droppen. Wij moeten er dan telkens voor zorgen dat dat verdwijnt zoals het hoort. En door al die rommel denken veel mensen dat wij alles slordig laten slingeren onder en naast het afdak.” (Stefaan Debruyne)