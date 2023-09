Klanten van Jumbo kunnen sparen voor een puzzel over Lauwe en omstreken

1.000 stukjes die beetje per beetje Lauwe en omstreken in beeld brengen. De nieuwste actie van supermarkt Jumbo laat zelfs de grootste kritikasters niet onberoerd. “We mogen best wel wat trotser zijn op onze eigen regio”, lacht zaakvoerder Sebastien Sintobin.

Voor de vaste klanten van Jumbo Lauwe, een afdeling van de bekende Nederlandse supermarkt, zijn de lokale acties geen onbekende meer. Van een eigen monopoly-spel tot een gigantische ‘vier op een rij’, ze passeerden al allemaal de revue in de wandelgangen van de winkel. Ook dit keer werd geen steen onberoerd gelaten en pakten ze uit met een regelrechte puzzel. “We zijn en blijven nog steeds een lokale supermarkt”, lacht zaakvoerder Sebastien Sintobin. “We hebben dan wel een naam die gelinkt wordt aan een Nederlandse onderneming, we gaan nooit of te nimmer onze wortels verloochenen. Het gros van onze klanten is afkomstig uit Lauwe en omstreken en ook onze collega’s zijn allemaal lokale mensen. Het is en blijft voor ons enorm belangrijk om die link met de gemeente te houden. Je kan er wel dagenlang over praten en hippe slogans mee bedenken, voor ons is die regionale verankering echt cruciaal.”

Tijdens een brainstormsessie kwam een idee naar boven, een idee dat meteen naar de realiteit werd omgezet. “Een puzzel is een universeel gegeven. Je wilt hem maken, je wilt het totaalplaatje beleven en het is vooral iets wat zowel door jong als oud kan worden gewaardeerd. De puzzel is geïnspireerd op het grafische exploot dat ondertussen ook al onze winkeltassen heeft veroverd. Op de achtergrond zien we niet alleen de borden die de gemeentegrenzen aangeven, er zijn ook enkele historische gebouwen op te zien. De Sjouwer, de kerk of de voormalige cinema? Wie weet nog dat de bioscoop later als supermarkt zou gaan fungeren? Ze kregen allemaal hun plaats op de puzzel. Ook de Leiebrug, die al jaar en dag de grens tussen Lauwe en Wevelgem bepaalt, kon niet ontbreken. Of de mensen op de puzzel gebaseerd zijn op echte inwoners en klanten? Daar gaan we even mysterieus over doen en het aan de verbeelding overlaten.”