Klanten mogen 25-jarig bestaan meevieren met uitbaters van Frietshop Filip

Frietshop Filip bestaat 25 jaar. Dit jubileum vieren uitbaters Filip en Nele op gepaste wijze. De klanten mogen meevieren en krijgen sowieso een leuke attentie.

25 jaar terug startte Filip Lanneau (57) met de Frietshop aan de kerk in Otegem. “Ik dacht dat het runnen van een frituur wel iets voor mij zou zijn, en dat bleek juist te zijn. Ik ben een sociaal iemand en dan is een frituur runnen een prima job.”

Filip baat de Frietshop samen uit met zijn echtgenote Nele Breyne met wie hij de perfecte tandem vormt. “Ik ben ook een volksmens al zag ik er in het begin wel een beetje tegenop om in het weekend te werken. Nu is dat geen probleem meer. We hebben er zeker geen spijt van dat we een kwarteeuw terug begonnen zijn”, zegt ze.

In die 25 jaar zagen ze wel wat veranderen. “Vooral het aantal snacks en sauzen zijn sterk uitgebreid. Het harde werk is hetzelfde gebleven”, lacht Filip. “Wat ook wel leuk is dat we nu soms klanten hebben die we vroeger als kind zagen en nu met hun eigen kinderen een frietje komen stekken”, vult Nele aan.

Tot Krak verkozen

Begin 2019 werd Filip tot Krak verkozen. “Dit was omdat ik de Barbe d’Or run organiseerde. Een loop- en wandelevenement waar we geld inzamelden voor het goede doel. We kregen dan ook het ‘Hartteam’ van Jef De Smedt, Jan Van den Bossche uit Familie, aan de start. Jef bracht ook enkele andere VTM-gezichten mee, wat mee het succes van de run maakte.”

Filip zegt mooie herinneringen aan zijn Krak-verkiezing te hebben overgehouden. “Gewoon al het feit dat ik verkozen werd, was al tof, maar ook de vele positieve reacties die ik dan kreeg, deden deugd.”

Filip denkt nog niet aan stoppen. “Daarvoor zijn we nog een beetje te jong”, lacht hij. “Nee, ik hoop toch nog enkele jaren te mogen doorwerken. Zolang de mensen blijven komen, moet er toch iemand de frietjes bakken. Ik hoop wel ooit de frituur te kunnen overlaten aan mijn zoon die nu met de foodtruck rondrijdt.”

Altijd prijs-enveloppe

Vorig weekend werd het feest op gang getrapt door alle klanten te trakteren op een drankje. Daarnaast mag men nog een enveloppe trekken waarin altijd een prijs zit. “Ik heb er zo’n 1.500 klaargemaakt, dus kunnen we toch zeker 2 à 3 weken verder. Wie zijn gegevens op de enveloppe schrijft en in de urne deponeert, maakt kans op een weekendje in Nieuwpoort”, vertelt hij nog. (GV)