Klant wint jackpot bij Press Shop in Wenduine

Bij de Lotto-trekking van zaterdag 6 mei viel de jackpot van 1 miljoen euro bij dagbladhandel Press Shop & More in de Kerkstraat in Wenduine. De gelukkige winnaar meldde zich ondertussen bij de Nationale Loterij. “Rarara wie zou het zijn?” glimlacht uitbater Jordy Deraedt.

“We hadden al eens een klant die een paar duizend euro’s won met Lotto, maar nog nooit mochten we zo’n duizelingwekkend bedrag uitdelen. Ook voor ons is dit dus een primeur en leuk om mee naar buiten te komen. Zeker met de zomervakantie voor de deur: de drukte is hier dan plots maal drie”, zegt uitbater Jordy Deraedt met de glimlach. Voor zijn krantenwinkel is dit immers uitstekende reclame.

“Het blijft natuurlijk een lotje trekken, maar er zijn toch altijd wel mensen die wat bijgelovig zijn”, klinkt het. Carolien Kamp is regiomanager bij Press Shop & More. “Toevallig viel er in dezelfde periode nóg een euromiljonair in een van onze winkels en we konden ook al een paar keer een Win for Life-speler gelukkig maken. Maar het lotje van 1 miljoen? Da’s zeldzaam”, knipoogt ze.

Jordy verwacht straks een stormloop op de winkel. “Ik had het zelf nog tegen niemand verteld, maar van zodra de bestickering aan het raam hangt, verwacht ik mij aan een pak nieuwsgierige vragen. Het nieuws zal hier dan ook snel rondgaan, Wenduine is tenslotte een kleine gemeenschap”, glimlacht hij. En ja, Jordy is zelf ook nieuwsgierig. “Zou het een vaste klant zijn? Iemand die geregeld Lotto speelt? Man of vrouw, jong of minder jong?”

Duwtje in de rug

Jordy heeft zelf maar één grote wens. “Dat het iemand is die de centjes goed kan gebruiken. Een jong gezinnetje bijvoorbeeld: met de winst kunnen ze dan misschien een huisje kopen en zijn hun financiële kopzorgen voorbij”, klinkt het. “Dat zou inderdaad wondermooi zijn. Een duwtje in de rug in deze barre tijden”, vindt ook regiomanager Carolien Kamp.