Klachten over geluidsoverlast domper op BOHO Village in Blankenberge: “Pure lastercampagne”

Sven Vermoortele heeft er met BOHO Village Experience in Blankenberge een prima seizoen opzitten, maar niet iedereen was even gelukkig met de terugkeer van de zomerbar. Bewoners uit een naburig appartementsgebouw zien de pop-up volgend jaar liever ergens anders neerstrijken.

“‘Bruisende binnenstad’ goed en wel, maar wij kochten bewust hier een eigendom. In een oase van rust, met schaapjes in de weide aan de overkant van onze slaapkamers”, zegt Paul Du Gernier in naam van meerdere bewoners. Hij reageert daarmee op uitspraken van burgemeester Björn Prasse (Open VLD).

Vorige zomer al verzamelde de man naar eigen zeggen bijna 200 handtekeningen tegen de pop-up bar. “Afspraken die niet nageleefd werden, onze klachten die door het stadsbestuur niet serieus werden genomen, de politie die een oogje dichtkneep: afgelopen seizoen was het hek helemaal van de dam. Wij slapen nu noodgedwongen aan de voorkant van ons appartementsgebouw, op een matras in de living.”

“Zomerbar hoeft geen openluchtdiscotheek te zijn”

De buren van de BOHO verenigden zich ondertussen in een actiecomité en hingen zwarte vlaggen uit. “Als de zomer van 2023 een kopie wordt van afgelopen zomer, komen er gerechtelijke stappen. We overwegen zelfs de oprichting van een vzw tegen nachtlawaai”, klinkt het.

“Onze nachtrust wordt ons ontnomen. Een schending van de mensenrechten is dat”, zegt een oudere dame die graag anoniem wenst te blijven. “Want wij krijgen haatberichten op sociale media: ‘als het je hier niet aanstaat, verhuis dan’…” Volgens Du Gernier en co hoort dat alles niet thuis in een buurt waar mensen wonen. “Wij hebben er op zich geen probleem mee dat hier een zomerbar is, alleen hoeft dat geen openluchtdiscotheek te zijn.”

Kleine versoepeling

Uitbater Sven Vermoortele reageert gepikeerd. “Hallo openluchtdiscotheek? Op weekdagen moet al om 23 uur de muziek uit, net op het moment dat het gezellig druk begint te worden. Ik moet dan sluiten met een volle tent, want de muziek uitzetten, dat interpreteren de mensen als: ’t is tijd om naar huis te gaan. Hoe, zeggen ze dan verwonderd, ’t is toch geen corona meer?”

Van uitwijken wil Vermoortele voorlopig niet weten. “In september wil ik eerst opnieuw gaan samenzitten met het stadsbestuur om voor volgende zomer een kleine versoepeling aan te vragen: door de week graag opnieuw tot 1 uur achtergrondmuziek. Want coronabeperkingen of niet, vorige zomer mocht er méér dan nu. Geen mens die dat begrijpt.”

Pesterijen, noemt hij het. “Die mensen willen BOHO gewoon weg, er valt niet mee te onderhandelen. Echt zonde, er is tegenwoordig toch al zo weinig uitgaansgelegenheid in onze badstad en onze zomerbar heeft zóveel potentieel. Als, en ik zeg wel áls we hier onze biezen pakken, dan zal het dus zeker niet zijn om die mensen een plezier te doen. Dan zal dat zijn omdat met die strenge voorwaarden een zomerbar uitbaten bijna onhaalbaar is. Dit is gewoon een pure lastercampagne.”

Duidelijke afspraken

Ook burgemeester Björn Prasse ziet het probleem niet. “In de eerste twee maanden alleen al is de politie daar op vraag van die mensen een veertigtal keer gepasseerd en er is geen enkele vaststelling van geluidsoverlast geweest. Daar zijn vooraf ook duidelijke afspraken rond gemaakt. In de zomermaanden is het voor elke badstad zoeken naar een evenwicht tussen de nachtrust en vrij ondernemerschap – vandaar ook die afspraak om tijdens de week maar tot elf uur ’s avonds muziek toe te laten in de BOHO. Maar af en toe moet je tijdens die zomermaanden ook wel eens iets kunnen verdragen.”