Klaaskoeken voor Rwanda

Rwanda laat Ronny Verbrugghe en Christine Maeseele niet meer los. Ze hebben een sterke band met Rwanda en zijn net terug uit het land waar ze een aantal projecten op het vlak van ontwikkelingssamenwerking uit de grond hebben gestampt.

Om de twee jaar gaan Ronny en Christine naar Rwanda om de projecten te evalueren en zo nodig bij te sturen, maar vooral om ze te ondersteunen met nieuwe en broodnodige middelen. Dit jaar brachten ze opnieuw een bezoek. “We hebben ervaren dat de steun die wij daar investeren hard nodig blijft. De steun is afkomstig van de sympathisanten uit onze regio. We werven de middelen door onder andere de jaarlijkse verkoop van klaaskoeken, die ondertussen al van start is gegaan”, zegt Ronny. In Rwanda onderhouden Ronny en Christine vriendschapsbanden met mensen uit de Chiro, de KWB, de Kajotters, het ACW, een dispensarium en een basisschool. “Daar worden de financiële middelen goed besteed in het belang van de lokale bevolking. Het project dat ons nauw aan het hart ligt, is de Caritas. De armsten der armen worden daar ondersteund.”

Projecten

“Ons nieuwste project is Chez Maraine. Dit is een opvangcentrum voor baby’s en kleuters uit sociale gezinnen die het moeilijk hebben. Dit project blijft onze bijzondere aandacht krijgen, alsook een voedingsproject in een lagere school.” De jaarlijkse koekenverkoop komt deze projecten ten goede. Dit jaar verleent ook de Bremstruik in Roeselare zijn logistieke medewerking. Op zaterdag 5 november en op zaterdag 19 november worden de vooraf bestelde klaaskoeken thuis geleverd. Je kan bestellen door overschrijving op BE62 9731 1865 3161 (de speciale Rwandarekening). Vermelding van naam, adres en de gewenste datum. De koeken worden op zaterdag thuis bezorgd.

Op vrijdag 2 december en op dinsdag 6 december kan je de klaaskoeken afhalen in de Bremstruik in de Arme Klarenstraat 36 in Roeselare. Graag vooraf bestellen. Afhalen kan van 9.30 tot 11.30 uur en van 14 tot 17 uur. Bestellen kan via 0494 42 00 55. De verkoopprijs is 8 euro voor een zakje klaaskoeken. (JM)