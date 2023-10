Klaaskoeken van bakkerij De Zaaier in Houthulst zijn streekproduct: “Jarenlang recept verfijnd”

Al 31 jaar bakt Patrick Devrome de lekkerste broodjes en gebakjes terwijl echtgenote Dorine Vanhoutte de klanten bedient in hun bakkerij De Zaaier in Klerken. Patrick maakt alles op ambachtelijke wijze in een eigen atelier. Zijn klaaskoeken worden nu beloond met de titel van West-Vlaams streekproduct.

“Dat gaat niet zomaar: je moet je inschrijven, de klaaskoeken presenteren aan een jury die dan proeft en je motivatie verdedigen. Pas een maand later krijg je een officiële melding of je product erkend wordt”, vertelt Patrick. “De klaaskoeken zijn het product van het jarenlang verfijnen van ons recept.”