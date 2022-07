Klaas Lambrecht uit Tielt in finale van MNM Start To DJ: “Al zot dat ik hier sta”

Zal er voor het tweede jaar op rij een Tieltenaar MNM Start To DJ winnen? Het zou zomaar eens kunnen. De 21-jarige Klaas Lambrecht – dj-naam MagiK – is immers één van de drie finalisten die zaterdag strijdt om de felbegeerde titel van radiozender MNM. MagiK kan daarmee stadsgenoot én vriend Tola OG opvolgen. “Het is maf dat ik in de finale zit.”

Klaas kreeg de dj-microbe te pakken dankzij zijn nonkel, die zelf ook dj is én dankzij de Tieltse Feesten. “Ik herinner me immers dat hij eens mocht draaien op de Tieltse Feesten en ik mee het podium op mocht”, vertelt hij. “Dat was magisch.”

Het is dan ook geen wonder dat Klaas als elfjarige de smaak te pakken had en zelf ook een dj-kamp wilde volgen. Daar kreeg hij les van Eric Yamazawa, beter bekend als Les Mecs Eclectics. “Dankzij hem was ik helemaal verkocht”, blikt Klaas terug. “Hij kon het zo bevattelijk uitleggen. Het is dankzij hem dat ik echt voeling kreeg met draaien. Al zat dat muzikale er bij mij altijd wel in. Zo speelde ik vroeger drum en piano en zong ik ook. Daarnaast brandde ik als tienjarig jongetje ook al cd’s voor de dansjuf op mijn lagere school.”

Al eens eerder bij MNM

Zijn verregaande interesse in het dj’en bracht hem trouwens al eens eerder bij MNM. “Dat klopt”, lacht Klaas. “’Op mijn dertiende wilde ik eigenlijk al eens meedoen, maar het reglement stipuleerde toen dat je minstens 18 jaar moest zijn om deel te nemen. Meedoen mocht dus niet, maar omdat de presentator enorm enthousiast was, heb ik toen wel mogen draaien op de afterparty van de halve finale en tijdens de ochtendshow.”

Zeven jaar later doet Klaas nu toch voor echt mee en schopte hij het dus tot in de finale. “Het is ergens altijd wel een doel geweest om eens mee te doen aan Start To DJ, maar lange tijd achtte ik me niet klaar. Het ontbrak me nog wat aan de juiste skills, vond ik. Alleen was iedereen rond mij er zo van overtuigd dat ik moest meedoen, dat ik uiteindelijk besloot mee te doen.”

“Na Tola OG tweede Tieltse winnaar op een rij? We moeten Tielt op de kaart zetten hé!”

Het bleek geen slechte beslissing, want nadat hij aanvankelijk uit 141 inschrijvingen geselecteerd werd als één van de negen kandidaten, schopte hij het uiteindelijk ook tot in de finale. “Wat echt maf is”, aldus Klaas. Maar maakt hij ook kans om te winnen? “Wie weet”, blijft Klaas voorzichtig. “Winnen zou fantastisch zijn, maar ook de andere finalisten zijn meer dan waardige kandidaten. Ik zou het hen dan ook wel gunnen. Het feit dat ik hier geraakt ben, vind ik op zich al zot.”

Mocht hij de titel uiteindelijk ook in de wacht slepen, zou hij na Tola OG de tweede Tieltenaar op rij zijn die de dj-wedstrijd wint. “We moeten Tielt op de kaart zetten hé”, grapt Klaas. “Nee, het zou wel zalig zijn mocht ik Tola kunnen opvolgen. We kennen elkaar goed, dus dat zou het extra mooi maken.”

Zaterdag finale

Om te winnen moet Klaas zaterdag wel genoeg stemmen ronselen met zijn liveset. “Tussen 17 en 20 uur draait elke finalist een set van een kwartier en dat doen ze na 20 uur nog eens over. Om 22 uur zullen we dan uiteindelijk de winnaar kennen.” Die winnaar mag in september draaien in het voorprogramma van Dimitri Vegas & Like Mike in de vermaarde nachtclub Ushuaïa in Ibiza. “Dat zou natuurlijk fantastisch zijn”, trapt Klaas een open deur in.

Maar wat voor muziek mogen de mensen van hem verwachten? “Ik denk dat ik vrij poppie en radiovriendelijke muziek draai”, stelt hij. “Een beetje commercieel zelfs. Al draai ik evengoed R&B en hiphop Ik ben eigenlijk vrij allround.”

Stemmen kan zaterdag tussen 20.30 en 21.30 uur in de MNM-app.