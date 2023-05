Klaas Gaeremyn (BEN wzc) is een buurtverbinder: “Samen tafelen helpt tegen eenzaamheid”

Met ‘Dag van de buren’ en de ‘Langste Tafel’ is het startschot gegeven van de week van verbondenheid die loopt van 26 mei tot 4 juni. Klaas Gaeremyn zorgt voor die verbondenheid in het woonzorgcentrum BEN en in de buurt Heilig-Hart.

Klaas Gaeremyn: “Ik ben er gestart als begeleider wonen en leven. Daarnaast ben ik ook vrijwilligerscoördinator, wat betekent dat ik de rekrutering en de intakegesprekken van nieuwe vrijwilligers doe en die mensen probeer te koppelen aan de juiste taak die ze als vrijwilliger willen opnemen. Ik werk ook nauw samen met diverse organisaties om onze bewoners nog meer te verbinden met de buurt.”

Je bent zelfs een ‘buurtverbinder’?

“Dat is de naam die ik mezelf geef (lacht). Dat is inderdaad mijn derde opdracht binnen mijn takenpakket. Ik ben al een drietal jaar bezig met buurtwerking. Ik zoek hoe we de bewoners van ons woonzorgcentrum meer kunnen betrekken in het buurtleven en omgekeerd. Dat kadert in het project ‘Zorgzame Buurten’ van de Koning Boudewijnstichting en met steun van Stad Roeselare en BEN woonzorgnetwerk. Het ontstaan van het buurthuis Tof van Tinneke op het Damberdshof is daar inderdaad een mooi voorbeeld van.”

Wat houdt dat precies in?

Het buurthuis Tof van Tinneke is een laagdrempelige ontmoetingsplaats waar iedereen welkom is. Samen met enkele vrijwilligers zijn we de stuwende krachten van dit buurthuis. Zo zetten we onze schouders onder diverse initiatieven zoals een fietslabelactie, buitenspeeldag, zwerfvuilopruimactie, Dag van de buren,… Op Dag van de Buren stellen we trouwens het project ‘Bouwstof’ voor waar de buurt sinds januari actief bij betrokken is. Project Bouwstof komt voort uit een samenwerking met vzw De Batterie uit Brugge.”

“In januari werd er gepolst naar ideeën om op het Damberdshof een multifunctioneel meubel te plaatsen dat een meerwaarde kan bieden voor de buurt. Dit meubel werd gemaakt uit gerecycleerde plastic die de buurt inzamelde. En dat resulteerde dan weer meteen in een groepje geëngageerde Mooimakers die de buurt proper houden. Het is dus een win-winproject.”

Is een buurthuis eigenlijk nodig?

“Toch wel. De buurt Heilig-Hart is een multiculturele buurt met een diverse populatie aan bewoners. Allemaal supertoffe mensen die we onder meer via het buurthuis met elkaar in contact willen brengen om ‘het kleine ontmoeten’ te stimuleren. Je komt er naar het buurthuis om een koffie of een thee te drinken, iemand brengt een zelfgebakken cake mee en snijdt die in plakjes voor de gasten. We hebben een dartsclub en zelfs een petanqueclub die naar de formidabele naam ‘Door weer en wind’ luistert. Er wordt immers altijd petanque gespeeld: bij regenweer, sneeuw of stormwind, er wordt geen forfait gegeven (lacht).”

Je bent echt gebeten door dit buurtwerk?

“Ik vind dat inderdaad heel belangrijk. Buurtwerk en verbondenheid zijn basisingrediënten van een goede, zorgzame maatschappij. Ik ben heel tevreden dat ik samen met vrijwilligers en collega’s een steentje kan bijdragen aan de buurt Heilig-Hart. Zo organiseren wij maandelijks een ‘samen tafelen’ in het restaurant van BEN. Iedereen van de buurt is welkom om samen te eten. Men moet zich vooraf wel inschrijven en voor de prijs van tien euro krijg je soep, dagschotel, dessert en koffie. De bedoeling is om de mensen uit de buurt samen rond de tafel te krijgen in plaats van dat ze iedere dag thuis alleen moeten lunchen. Dat is een prima hulpmiddel om eenzaamheid tegen te gaan en we mogen toch iedere maand een zestigtal gasten verwelkomen.”

Je moet van jongs af heel sociaal geweest zijn?

“Ja, toch wel. Ik ben vanaf mijn zestiende leider en hoofdleider geweest bij Kazou en dit gedurende vijf jaar. Ik was ook lid van de vrijwillige brandweer in Hooglede en na onze verhuizing naar Izegem ben ik bij de Izegemse brandweer.”

Nochtans maakte je na je middelbaar niet meteen een keuze in de sociale sector?

“Neen, ik trok naar de onderofficierenschool in Saffraanberg bij Sint-Truiden. En ik ben vijf jaar militair geweest. Maar ik miste sociale contacten, ik had meer nood aan mensen helpen en begeleiden dan ik dacht.”

Je werkt in Roeselare en je vrouw is een Roeselaarse, waarom kies je dan Izegem om te wonen?

“Toevallig. We zochten een huis en in Izegem vonden we een woning die ons kon bekoren. En het is zo ook makkelijker om de job los te laten. Alhoewel het thuis ook soms kriebelt om me te engageren als er een buurtproject wordt voorgesteld (lacht). Maar met mijn gezin en de brandweer heb ik meer dan genoeg om mijn vrije tijd in te vullen.”

Op vrijdag 26 mei: Dag van de Buren in buurthuis Tof van Tinneke. Op dinsdag 30 mei tussen 12 en 16 uur: de Langste Tafel in de Dokter Delbekestraat. (Peter Soete)