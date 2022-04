Klaas Decat viert Pasen met de Sint-Michielsbeweging: “Lijdensverhaal blijft me elk jaar ontroeren”

De Sint-Michielsbeweging kan voor het eerst sedert lang een paasviering houden in De Karmel, nu ze daar sedert kort opnieuw gehuisvest is. Klaas Decat (46), die samen met Charlotte Vanrobaeys verantwoordelijk is voor de afdeling Waregem, kijkt er naar uit. “Ik blijf het lijdensverhaal van Jezus heel bijzonder vinden. Het ontroert me ook telkens weer.”

We spreken af bij Klaas Decat thuis in Oostrozebeke waar hij, samen met zijn vrouw Joke en hun drie kinderen, in het voormalige station woont. Dat het prachtige pand nog overeind staat, is te danken aan het koppel dat het gebouw 15 jaar geleden aankocht om het te renoveren. Nu is het een beschermd gebouw.

“Er was toen geen verplichting om het te renoveren”, zegt Klaas. “Het was ook in een heel bouwvallige staat en alleen nog het afbreken waard. Al waren we dat dus op geen enkel ogenblik van plan. De symboliek rond zo’n stationsgebouw is ons ook veel te dierbaar. Je kunt het zien als een doorgangswoning waar mensen langskomen om daarna weer te vertrekken. Het lijkt dan ook de perfecte metafoor voor het leven. We zijn hier ook maar tijdelijk in afwachting van het eeuwige leven.”

Op die manier is de link naar het geloof gelegd. Zondag vieren we Pasen. Hoe belangrijk is deze kerkelijke feestdag voor jou?

“Het is de belangrijkste van het kerkelijk jaar. Dan vieren we de kern van ons geloof, namelijk de verrijzenis van Jezus Christus. Tijdens de liturgische viering brengt de priester dan het hele paasverhaal en dat pakt me telkens opnieuw. Ik word er keer op keer stil van als ik bedenk dat Jezus al die offers gebracht heeft voor ons.”

Jij viert Pasen altijd met de Sint-Michielsbeweging. Leg eens kort uit waarvoor de organisatie staat?

“Dat is een vrij nieuwe groep binnen de katholieke Kerk die jonge mensen wil begeleiden in hun geloofsgroei als christen. Momenteel zijn er gemeenschappen in Kortrijk, Waregem, Izegem, Brugge, Gent, Oosterzele en Leuven. Voor ons is het geloof zo waardevol dat we het willen doorgeven. Jongeren enthousiast maken voor de mooie waarden van het christendom, is toch prachtig. Dat jongeren verantwoordelijkheid krijgen bij ons, zorgt er mee voor dat we op onze vieringen toch telkens 80 tot 100 vooral jonge mensen kunnen verwelkomen. Dat eindigt altijd in een gezellig samenzijn waar de aanwezigen al evenzeer naar uitkijken. Dat aantal blijft nu al jaren stabiel. Soms blijven er wel eens mensen achterwege, maar dat wordt dan weer gecompenseerd door nieuwkomers die langskomen.”

Ik hecht belang aan waarden die al 2.000 jaar hun kracht bewijzen

Twee maanden geleden tekende bisschop Lode Aerts present om de nieuwe locatie in te zegenen. Hij is jullie precies wel heel genegen.

“Er zijn goede contacten met de bisschop en hij ziet ook dat we binnen de katholieke kerk de beweging bij uitstek zijn die nog jongeren weten te bereiken. Zijn aanwezigheid was voor ons in elk geval de bekroning voor de inspanningen die we geleverd hebben de voorbije jaren. Mijn ouders, die ook de viering bijwoonden, waren vooral fier dat de bisschop hier was. Ze zijn zelf al hun hele leven nauw betrokken bij de kerk in Pervijze, waar ik ben opgegroeid.”

De Sint-Michielsbeweging staat ook bekend om zijn sociaal engagement. Hoe vertalen jullie dat in Waregem?

“Met het wzc dat hier nu bij hoort ligt het enigszins voor de hand. We willen met onze groep een band smeden met de bewoners die hier verblijven. Het engagement moet nog groeien omdat we hier nog maar pas opnieuw onze stek hebben. Bovendien hadden we het voorbije jaar de handen vol met de verhuizing van De Biest naar hier en met de jongerenband die we hebben opgericht. Al komt er nu weer tijd vrij voor sociale inzet.”

Gaan jij en je vrouw met het hele gezin naar de vieringen?

“Ja en we gaan er allemaal graag naar toe. Zelfs Zoë, onze oudste dochter van 16, heeft beslist dat ze wil blijven gaan. We verplichten haar niet maar zijn wel heel blij dat ze mee blijft komen. Wat voor ons extra aangenaam is, is het feit dat we met zijn allen deel uitmaken van de jongerenband. Muziek is erg belangrijk binnen de Sint-Michielsbeweging en wij spelen allemaal een instrument.”

Hoe sta je zelf als christen in het leven. Ben je eerder behoudsgezind of vooruitstrevend?

“Ik hecht vooral belang aan de waarden die al 2.000 jaar lang hun kracht bewezen hebben voor elke christen en ik streef er naar om die waarden verder te verdiepen. Je zou dus kunnen zeggen dat ik eerder behoudsgezind ben. Al loop ik niet met oogkleppen op. Charlotte, met wie ik de Sint-Michielsbeweging leidt, is anders en streeft meer naar vernieuwing binnen onze werking. We respecteren elkaars mening en slagen er telkens opnieuw in om tot een goed compromis te komen bij nieuwe initiatieven.”

Een meer aardse vraag om mee af te sluiten. Wat betekent Waregem voor je?

“Het is de ankerplaats van onze beweging. Ik ben blij dat ik me daar elke zondag kan gaan herbronnen tijdens onze vieringen.” (FV)

Info: www.sint-michielsbeweging.be.