Klaas (60) neemt leiding over netwerk van wereldwijde communicatiebureaus: “Heb geen ogenblik getwijfeld”

Klaas Fremaut wordt voorzitter van de internationale communicatie alliantie ‘Confrad’, met hoofdzetel in Londen. Dat gerenommeerd netwerk brengt communicatieagentschappen uit maar liefst 20 verschillende landen samen en staat sinds kort onder de deskundige leiding van de Kortrijkzaan pur sang.

In Heule bouwde Fremaut Focus Advertising, in de Gullegemsestraat, uit tot een uit de kluiten gewassen creatief bureau. “Ik wil Heule naar de wereld brengen en de wereld een beetje naar Heule”, aldus Klaas.

Het verhaal van Klaas Fremaut en Focus Advertising leest als een sprookje. In 1987 vervoegde hij het toen tweekoppige team, enkele jaren later nam hij de leiding over en bouwde hij Focus Advertising uit tot een ronkende naam in de communicatiesector. Momenteel telt het bedrijf in de Gullegemsestraat, gelegen in een oude maalderij, zo’n 25 medewerkers en een jaarlijkse omzet van 7,5 miljoen euro.

Onder meer de succesvolle rebranding van Omer ontsproot aan de hersenpan van Klaas Fremaut. Met Barco, Wienerberger, Ardo, Velofollies en Westtoer prijken nog West-Vlaamse grootheden op het klantenlijstje van het Heulse communicatiebureau. Altijd met één, intussen bekende, leuze in het achterhoofd: Advertising is the most fun you can have with your clothes on. De operationele leiding liet Klaas Fremaut enkele jaren geleden over aan zijn topkader. Focus Advertising werd ongeveer gelijktijdig verkocht aan de grote communicatiegroep &KOO/Cronos. “Na 35 jaar werd ik, zoals ik het mezelf altijd voornam, aandelenloos”, klinkt het.

Een twintigtal jaar geleden werd Focus Advertising lid van Confrad, een beroepsorganisatie met internationale uitstraling die agencies van over de hele aardbol groepeert, van Amerika en Canada over Europa tot China.

Unieke positie

Hoewel Klaas Fremaut dus niet meer gebonden is aan Focus Advertising, kwam vanuit het netwerk de vraag of hij het roer niet wou overnemen van Confrad als voorzitter. “Ik heb geen ogenblik getwijfeld, omdat het een unieke positie is en ik nog vol ambitie zit. Advertising is een passie, die kan je niet zomaar loslaten,” aldus Klaas.

Zo krijgt Fremaut als bescheiden Heulenaar prompt het herderschap over reclamebureaus in wereldsteden als Chicago, Londen, Parijs en zelfs Shanghai. Dat netwerk moet hij nu nog verder uitbreiden. “Hierbij moet ik vooral de Aziatische, Zuid-Amerikaanse en Afrikaanse markt verder afspeuren naar nieuwe partners. Ik wil Heule naar de wereld brengen en de wereld een beetje naar Heule”, klinkt het ambitieus. Hoewel hij sinds september zogezegd met pensioen was, bleef de agenda van Klaas steeds goed gevuld. Zo werkt hij op de achtergrond mee aan het masterplan om Kortrijk culturele hoofdstad 2030 te maken.

