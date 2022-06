Klaar voor tweede editie van zeepkistenrace?

Het ziet ernaar uit dat de zeepkistenrace een vast ingrediënt wordt van de jaarlijkse Ginstefeesten. De tweede editie krijgt haar beslag op zondag 10 juli en gaat door in de Holdebeekstraat op de Ginste. Er kan voor de race nu al ingeschreven worden.

Het wordt een race in twee schuifjes. In de voormiddag is een zeepkistenrace voor kinderen (vanaf 6 jaar) en die race start om 10 uur. De volwassenen kunnen zich uitleven in de namiddag met start om 14 uur. Er wordt ook een springkasteel neergezet en La Zoetje zal opnieuw zorgen dat niemand met een lege maag huiswaarts moet. Er is een leuke prijs voorzien voor de origineelste kar, de snelste en de pechvogel van de dag (bij de volwassenen). Bij de kinderen is er een verrassing voor alle deelnemers. Inschrijven kan best meteen en het reglement is te vinden op de Facebookpagina van het feestcomité van de Ginste.

Feestcomité

Misschien even vermelden dat er ook enige wijziging komt in de samenstelling van het feestcomité. Alain Thorrez neemt na heel wat jaren trouwe dienst afscheid van het feestcomité. Hij wordt vervangen door Veerle Halsberghe, die terugkeert naar het feestcomité. Zij neemt meteen haar wederhelft, Hans Beils, mee, waardoor het feestcomité er in één klap twee leden bijkrijgt. Zoals we al vermeldden, is de zeepkistenrace een onderdeel van de grote Ginstefeesten die plaatsvinden op 9, 10 en 11 september. (CLY)