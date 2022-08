Klaar voor 49ste editie van Vierdaagse van de IJzer: “Er komt een eyecatcher op het strand”

Tussen 23 en 26 augustus zullen weer duizenden wandelaars, zowel burgers als militairen, een zelfgekozen parcours van de Vierdaagse van de IJzer afleggen langs de kust en in de Westhoek. Deze 49ste editie wordt georganiseerd door de Belgische Defensie, in samenwerking met de gemeentes Koksijde, Nieuwpoort, Diksmuide, Poperinge en Ieper. Naar jaarlijkse traditie start de Vierdaagse in Oostduinkerke.

De voorinschrijvingen stemmen de organisatoren hoopvol: een week voor de eerste wandeldag staat de teller al op 5.400. En Defensie is ook tevreden dat er zich opvallend meer militairen hebben ingeschreven, waaronder een groep van 90 carabiniers -grenadiers. “Of we het recordaantal deelnemers van 2019 halen, is misschien wat te hoog gemikt”, zegt Jef Verstraete, directeur van de Vierdaagse. “Dit jaar wordt het een mengeling van de traditionele edities en de corona-editie. Zoals altijd kunnen de wandelaars kiezen tussen trajecten van 8, 16, 24 en 32 km en zijn er alternatieve routes voor G-sporters.”

Inzetten op vernieuwing

“Met het oog op een beter comfort behouden we de manier van transport. Vanuit onze partnersteden vertrekken bussen op 5 opstapplaatsen tussen 7.30 en 8.30 uur. Dat gebeurt dus niet langer zoals voor corona in een colonne met een 12-tal bussen, begeleid door militairen, want dat betekent dan dat er zo’n 500 tot 600 mensen samentroepen. De tijdsblokken zijn wel afgeschaft.”

“We zetten ook in op vernieuwing en proberen elk jaar een andere insteek, een wisselend parcours uit te stippelen, gebonden aan de partnersteden. De navulbare drinkfles blijft behouden. Wandelsport Vlaanderen zal zich integreren op het parcours om mensen die nog niet zijn aangesloten bij een wandelclub te stimuleren om dat toch te doen. Enkel in Poperinge is er nog een logementskamp, de andere partnersteden bieden vast logies aan.”

“Dit jaar hebben we ook een belangrijke eyecatcher! Op dag één zijn er parachutesprongdemo’s van de Black Devils en het parachuteteam van de Royal Airforce Falcons, dat behoort tot de wereldtop, zal drie keer formatiespringen op het strand aan het Zavelplein in Koksijde.”

Band versterken

De bedoeling van de Vierdaagse is de band tussen Defensie en de samenleving versterken, via een sportieve gezamenlijke inspanning waaraan militairen en burgers meedoen. Ook worden de gesneuvelden van de twee wereldoorlogen herdacht en maken de wandelaars kennis met de historische en toeristische waarden van de Westhoek en de zuidwestkust.

Hoewel Defensie voornamelijk de schouders onder dit evenement zet, benadrukt directeur Verstraete het belang van de mensen achter de schermen. “Zo’n 200 mensen zijn die vier dagen permanent bezig met de technische, logistieke en medische ondersteuning van het evenement, met de veiligheid, de bewegwijzering.”

Op de avond van de openingsplechtigheid op 22 augustus vertrekt om 18 uur de optocht van het Astridplein naar de Sint-Niklaaskerk voor de bloemenhulde aan het gedenkteken voor de militaire en burgerlijke doden van Oostduinkerke. Maar in tegenstelling tot vorige edities zal er dan nog niet worden gewandeld.