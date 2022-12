KKF&Co schenkt cheque van 15.000 euro aan Kinderkankerfonds

KKF&Co bestaat al enkele jaren en organiseert tal van evenementen en activiteiten. De financiële opbrengst gaat telkens naar het Kinderkankerfonds van UZ Gent.

In de loop van 2021-2022 werden er snoeptaarten verkocht, was er een crea pop-up beurs, vond het grote evenement Wheels & Lights for Life plaats en op Melkrock werden er snoepen verkocht.

De totale opbrengst bracht een cheque ter waarde van 15.000 euro op. Die cheque gaat rechtstreeks naar het Kinderkankerfonds van UZ Gent.