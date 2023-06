KKF&Co gaat met Wheels & Lights for Life in Tielt strijd aan met kanker: “Opbrengst integraal naar Kinderkankerfonds”

KKF&Co gooit opnieuw ‘Wheels & Lights’ in de strijd tegen kinderkanker. Na een bijzonder succesvolle eerste editie in mei 2022 – toen werd liefst 15.000 euro opgehaald voor het Kinderkankerfonds – pakt de Tieltse vzw op zaterdag 17 en zondag 18 juni uit met een tweede editie van ‘Wheels & Lights for Life’ in en rond de Europahal.

Het evenement is de opvolger van de traditionele Truckrun en Kidsfundag van KKF&Co en ontstond in de nasleep van de coronacrisis. Omdat vorig jaar (nog) niet duidelijk was of kinderen mee zouden mogen in de vrachtwagencabines werd naast de rondrit ook een lichtjesshow, randanimatie en een reeks optredens in de Europahal op poten gezet. “Het bredere concept sloeg aan en we waren bijzonder trots dat we in december een fantastische cheque van 15.000 euro konden overhandigen aan het Kinderkankerfonds”, aldus Cindy Wielfaert, die samen met Claude Taelman en Maarten Claerhout het event in goede banen leidt.

Optredens

Net als vorig jaar wordt op zaterdag gestart met een motorrondrit onder begeleiding van MTC Tielt. Omstreeks 19 uur zullen er dan opnieuw tientallen vrachtwagens en trucks opgesteld worden aan de Europahal voor een grote lichtjesshow en zal de mooiste truck worden verkozen. Aansluitend zijn er optredens van Noise Tit (19.45 uur), Royalty Busters (21 uur) en Neverthehero (22.30 uur).

“Europahal mogen we gratis gebruiken van Tielt en ook de artiesten zijn ons doel genegen”

Inschrijven voor de motorrondrit kost 10 euro en kan ter plaatse tussen 14 en 19 uur, terwijl de trucks zich ook kunnen aanmelden (10 euro per truck, inschrijven via kkfenco@gmail.com) vanaf 14 uur voor de lichtjesshow. Voor bezoekers zijn zowel de lichtjesshow als de optredens in de Europahal helemaal gratis.

Gratis rondrit

Op zondag gaat ‘Wheels & Lights for Life’ verder met een ontbijt vanaf 8 uur (10 euro per persoon) en een rondrit met trucks, oldtimers en tractoren om 10 uur. Helemaal in de stijl van de vroegere Truckrun kunnen personen met een beperking of ziekte samen met een begeleider gratis mee rijden in de voertuigen. Inschrijven daarvoor kan nog tot 16 juni via kkfenco@gmail.com. Deelnemers kunnen rekenen op een goodiebag. Nog op zondag wordt doorlopend ook randanimatie voorzien in de Europahal. Zo komen er shops voor accessoires voor voertuigen, een springkasteel, kindergrime en foodtrucks.

Net als op zaterdag is de inkom op zondag helemaal gratis. “Dat is volledig te danken aan het feit dat veel mensen ons goede doel een warm hart toedragen”, aldus nog Cindy. “Zo mogen we van de stad Tielt de Europahal gratis gebruiken, terwijl de artiesten ons doel ook genegen zijn. Daar zijn we heel dankbaar voor, want zo kan alle opbrengst integraal naar het Kinderkankerfonds van het UZ Gent gaan.”

We geven nog mee dat de omgeving van de Europahal tijdens het evenement verkeersvrij is. De politie leidt alles in goede banen. (SV)