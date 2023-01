Kjenta Willems is de Krak van Wingene: “Verbondenheid tussen mensen creëren, is mooi”

Kjenta Willems (21) is een sociaal en ondernemend jong iemand. Ze beschikt over tal van ideeën, toont veel liefde voor haar medemens en het organiseren zit in haar. Ze werd verkozen tot Krak van haar gemeente en dat doet haar deugd.

Kjenta was heel verwonderd toen ze hoorde dat ze genomineerd was en is nu dolenthousiast dat ze de titel van echte Krak onder haar naam mag schrijven. “De nominatie voor deelname aan de Krak-wedstrijd had ik niet verwacht en verkozen worden tot Krak-winnaar nog veel minder”, vertelt Kjenta tevreden. “Het doet mij wel iets. Ik krijg op die manier bevestiging dat wat ik doe, goed is. Blijkbaar geloven de mensen steevast in mij. Ik ga zeker door om evenementen en dergelijke te organiseren. Verbondenheid tussen mensen creëren, is iets moois, iets unieks.”

Kjenta Willems Privé Kjenta Willems (21) is de dochter van Lieve Martens en Christophe Willems. Haar ouders runnen een boerderij. Ze heeft één broer, Bjarne (19). Kjenta woont met haar gezinsleden langs de Vromanstraat in Wingene. Loopbaan Kjenta volgde de opleiding event- en projectmanagement aan de Arteveldehogeschool in Gent. Ze is net afgestudeerd en maakt plannen om haar eigen evenementenbureau op te richten. De lancering is volop bezig en ze koos voor de naam EventUs. Vrije tijd Veel tijd voor hobby’s heeft Kjenta niet. In het weekend gaat ze graag op stap met vrienden. Een uitstap met haar familie kan haar ook bekoren. Kjenta is lid van de KLJ Wingene.

Zomerbar

“De liefde en de passie voor mijn studiekeuze, mijn toekomstig beroep en het ondernemerschap, heb ik van thuis uit meegekregen. Mijn ouders zijn ook ondernemend aangelegd. De eerste stap die ik zette in het ondernemen, was de opstart van de zomerbar Bar-A-Sol in het jaar 2020. Ik was toen 19 jaar en door mijn studiekeuze wilde ik zelf iets organiseren. Dit werd een heel intense periode van hard werken, veel nadenken, brainstormen en noem maar op. Ik zie dit als een succesvolle leerschool en ik leerde de harde wereld beter kennen. Door de zomerbar bloeide ik open en de maanden voorbereiding waren top. Daarbij komt het sociaal contact. Het mooiste compliment was dat de klanten steeds terugkwamen om gezellig te vertoeven in de zomerbar. Na drie edities sluit ik de zomerbar, en tevens mijn studentenleven, af.”

Grootste event

Eind december 2022 richtte Kjenta een spectaculair event in met een oudejaarsgala. “De eerste editie van het oudejaarsgala 2022 in de Ark in Ardooie was een groot succes”, gaat Kjenta verder. “De afsluiter van 2022 was mooi en de inzet van 2023 klinkt nog mooier. Tijdens het gala-event kwamen er 950 feestvierders af met een mix van alle leeftijden. Ik groeide naar het event toe en stap voor stap bereikte ik opnieuw iets moois. Dit was het grootste event dat ik organiseerde. Het moment zelf kreeg ik een enorme kik en wist ik, dit is mijn levensdoel. Als eventmanager breng je vele puzzelstukjes samen in één geheel. Het eindresultaat is een kleurrijke puzzel. Er komt zeker een vervolg op het oudejaarsgala.”

Eventmanager

“Eind januari ben ik afgestudeerd als eventmanager en nu start het echte beroepsleven. Ik koos ervoor om mijn eigen evenementenbureau op te richten onder de naam EventUs. Ik bied een full-service aan bij tal van evenementen, zowel op privégebied als op werkgebied. Mijn lijstje is heel gevarieerd en loopt van verrassingsfeestjes, jubileums, huwelijksfeesten, geboorteborrels, tot bedrijfsfeesten, nieuwjaarsrecepties, de heropening van een winkel of groot bedrijf en zoveel meer. Ik neem de volledig planning op mij, zorg voor een schitterend design, verzorg de logistieke kant en doe aan op- en afbouw. Alle zorgen rond het event kunnen aan mij gegeven worden. Ik doe het nodige en dit van A tot Z. Mijn toekomst ziet er mooi uit en ik maak er iets moois van.”