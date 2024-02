Kiwanispoppen helpen kinderen voorbereiden op medische procedures in Zeepreventorium De Haan

De drie Kiwanisclubs uit Oostende hebben samengewerkt om 50 kiwanispoppen te doneren aan het Zeepreventorium in De Haan. De pop wordt gebruikt om uit te leggen welke ingreep of behandeling kinderen zullen ondergaan en hen zo om hun gemak te stellen.

Binnen het Zeepreventorium in De Haan wordt er heel hard ingezet op het vermijden van pijn en ongemak bij medische procedures bij de kinderen en jongeren die er verblijven. Denk maar aan het uitvoeren van een bloedafname, wondzorg tot een neusspoeling.

“We zetten in op het voorbereiden van de kinderen op hun niveau. We passen onze communicatie aan en we gaan op een speelse manier het kind begeleiden en afleiden. Achteraf proberen we ook af te sluiten met een positieve noot. Op een vorming hoorde ik over de Kiwanispop. Ik heb daarom contact opgenomen met Kiwanis om de poppen hier ook te kunnen aanbieden. Jonge kinderen hebben vaak hun eigen pop, maar als je die gaat prikken voelt dat heel persoonlijk. Daardoor is het handig om een neutrale pop te gebruiken”, licht Hadelijne Boydens toe.

Heel belangrijk

Het vermijden van een negatieve ervaring is volgens medisch coördinator Emmanuël Nelis heel belangrijk. “De meeste kinderen hebben al procedures achter de rug in een ziekenhuis. Vaak hebben ze al aversie, angst en pijngevoeligheid opgebouwd door de ervaringen die ze gehad hebben. We willen die negatieve ervaring omdraaien. Het blijft niet leuk om pakweg gevaccineerd te worden, maar het loont de moeite om er op in te zetten omdat ze zeker nog nood zullen hebben aan procedures.”

De drie Kiwanis clubs uit Oostende willen graag helpen om de kinderen beter te maken. Ze willen nog verder kijken om de poppen ook in andere ziekenhuizen te verdelen. “Het is de eerste keer dat we met de drie clubs, Ensor, Mercator en Noordzee, samenwerken, maar dat is zeker de moeite. We zijn ook nog beter met andere projecten”, lichten Christine Verhaghen en Alain Delanghe toe.

