Kiwanis Roeselare steunt Heuvelzicht Klerken

VZW Heuvelzicht is een vrije school voor Buitengewoon Onderwijs Type 2 in Klerken. Dankzij de financiële steun van Kiwanis: Ladies van Kleef uit Roeselare heeft Heuvelzicht heel wat mooie aankopen kunnen doen voor hun leerlingen. “Er werd volop ingezet op muziek en klankbeleving. Zo konden we een schoolgitaar aankopen, een klokkenspel, twee percussiesets, Odd-balls, een basispakket voor klankrelaxatie waaronder een trom, chacapa, regenzuil, sansula, oceandrum, koshi, hapi en een donderbuis”, aldus directieteam Björn Lefere en Lieve Deroo. (ACK/foto ACK)